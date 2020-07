Coronavirus: l'épidémie flambe en Inde, l'État du Kerala durcit ses mesures

Des personnes portant des masques contre le coronavirus attendent leur bus à Kochi, dans l'État du Kerala, en Inde, le jeudi 25 juin 2020. AP Photo/R S Iyer

Texte par : Sébastien Farcis Suivre

L'Inde est devenu ce dimanche le 3e pays du monde le plus touché par la pandémie : le pays a enregistré un peu moins de 25 000 nouveaux cas et 613 morts dues au coronavirus en 24 heures, dépassant ainsi la Russie. Un État a déjà prévenu sa population que la lutte sera longue : le Kerala, dans l’extrême sud du pays, vient de prolonger les mesures de distanciation physique pendant un an.