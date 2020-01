«Contes et légendes», les enfants et androïdes de Joël Pommerat

L'auteur et metteur en scène Joël Pommerat est de retour au théâtre des Amandiers à Nanterre, en région parisienne. Ses spectacles affichent complet des mois à l'avance, ses tournées sont guettées par ses admirateurs et ses textes enseignés dans les lycées.

Quatre ans après sa fresque révolutionnaire intitulée Ça ira, Joël Pommerat a voulu en revenir à ses fondamentaux et ausculter, comme il sait si bien le faire, les vies, les êtres et leurs tourments intimes. Son nouveau spectacle s’intitule Contes et légendes. Un monde légèrement futuriste où les humains confieraient leurs enfants à des robots androïdes plus vrais que nature.

Qui est qui ?

C’est une déclaration d'amour à la scène, comme dans la chanson de Dalida, un air qui sert de bouquet final à la pièce de Joël Pommerat. Contes et légendes est une série de variations entre adolescents, adultes et androïdes qui plonge le spectateur dans un profond trouble. Fille/garçon, humain/robot, parent/enfant, mais qui est qui ?

Joël Pommerat est un auteur metteur en scène discret, adulé par le public et enseigné dans les écoles. Il écrit ses textes avec les acteurs dans la grande tradition du théâtre. Ses pièces s'inspirent du monde tel qu'il va, mais ne dénoncent rien. Au spectateur de se faire son idée.

Des enfants et des androïdes

Contes et légendes joue de la confusion entre enfants et androïdes. À coups de dialogues nerveux et drôles, neuf comédiens enchainent de fascinantes séquences où l’homme cohabite avec le robot, auquel il finit par confier l'éducation de ses enfants et l’expression de ses émotions. Quels modèles sommes-nous pour des adolescents, interroge Joël Pommerat. Une puissante réflexion sur la construction de l’identité.

► Contes et légendes, une pièce de Joël Pommerat, au théâtre des Amandiers à Nanterre, jusqu'au 14 février, avant une tournée dans toute la France jusqu'en juin.