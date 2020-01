L’Iranien Houshang Asadi et «Les ponts exilés de Paris»

Journaliste, écrivain, poète, traducteur, Houshang Asadi est né en Iran, mais a dû s’exiler en 2003. Depuis, il vit et travaille à Paris et questionne son existence d’exilé. Après « Lettres à mon tortionnaire », publié en 2010, il a présenté mardi 28 janvier, lors d’une table ronde sur le thème « Artistes en exil », son nouveau livre, « Les ponts exilés de Paris ».

Aujourd’hui 70 ans, son regard intense, humain et sombre, renvoie à un passé douloureux. « Je n’attends plus / Je ferme la fenêtre », commence le poème Huit dans son nouveau recueil de poésie, bilingue persan-français, dédié à l’exil et aux 35 ponts parisiens. Avant de trouver les mots justes pour construire ces « ponts exilés » de Paris, Houshang Asadi a payé cher pour y arriver. Sa vie fut très mouvementée, dirait-on. Lui-même s’exprime plus clairement : « Tu n’es qu’un exilé soumis qui relie les deux côtés des deux mondes. Celui qui, sous la pluie ou le soleil, ne trouve jamais le salut. »

À l’époque du shah Mohammad Reza Pahlavi, il est arrêté pour ses convictions de jeune communiste et membre du parti Toudeh. Un certain temps, il partage sa cellule minuscule avec le futur Guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei. Après la Révolution islamique, Asadi, devenu rédacteur en chef adjoint du grand quotidien Kayhan, se retrouve de nouveau emprisonné, torturé et condamné à mort, avant d’être relâché après avoir vécu la terreur de six ans de prison.

En 2003, il parvint finalement à s’exiler. Depuis, cet amoureux du septième art et ancien directeur du plus grand magazine de cinéma en Iran, ce traducteur de Mario Vargas Llosa, T.S. Eliot et Gabriel Garcia Marquez, vit et travaille à Paris. En 2011, il reçoit le prix littéraire du livre des droits de l’homme pour son récit autobiographique Letters to My Torturer [Lettres à mon tortionnaire]. Dans son nouveau livre, Les ponts exilés de Paris, il affirme : « Chaque exilé est un pont et chaque pont un exilé ». Entretien.

RFI : Que signifie pour vous d’être un artiste en exil ?

Houshang Asadi : Mon livre est dédié à l’exil et à l’histoire de l’exil. Dans ce recueil, j’exprime mes idées sur l’exil. Dans mon imaginaire, les ponts de Paris sont des ponts d’exil, des ponts exilés. Chaque pont a deux pieds : un pied sur l’un côté de la rivière, un autre sur l’autre côté. Ces deux pieds ne se rejoignent jamais. Il y a toujours la rivière entre eux. C’est exactement la situation des exilés dans le monde : ils ont un pied dans leur pays d’origine et un pied dans le pays de l’exil.

Qu’est-ce qui a déclenché votre décision de vous exiler ?

Bien évidemment, la cause de mon départ était le régime islamique, un régime dictatorial qui bannit toute sorte de liberté. Donc moi, comme beaucoup de gens, j’ai dû quitter l’Iran pour chercher la liberté.

Être en exil provoque souvent le sentiment d’être à la fois très loin et d’avoir en même temps une relation très forte avec son pays d'origine. Pour un artiste en exile, existe-t-il un art spécifique, un « art d’exilé » ?

Un artiste ou un poète en exil a plus de difficultés. Pourquoi ? Il est toujours en lien avec son origine, avec les gens de son pays. Il comprend mieux le malheur et la détresse des gens de son pays. Il le ressent beaucoup plus qu’un exilé normal.

En 2005, vous étiez l’un des fondateurs du site RoozOnline. Aujourd’hui, en tant qu’exilé, comment vivez-vous des événements en Iran, comme récemment la révolte des artistes iraniens contre le mensonge du régime qui avait d’abord nié d’être responsable du crash de l’avion avec 176 victimes à bord ?

Le site RoozOnline ne fonctionne plus depuis trois ans, mais cela ne m’empêche pas de suivre les événements artistiques et littéraires et de me sentir vraiment à côté des artistes en Iran. Et de me sentir mal, parce qu’ils sont souvent oppressés. Ils n’ont pas la moindre liberté pour s’exprimer. La littérature et toute sorte de l’art est maintenant vraiment dans la main du régime.

Quelle est la chose la plus difficile que vous avez vécue en tant qu’artiste en exil ?

La chose la plus difficile pour moi est la solitude. Depuis que je suis ici, je me sens seul. Juste avant d’être obligé de quitter l’Iran, j’ai participé au Fajr, un grand festival de film. Il y avait des cinéastes comme Abbas Kiarostami [décédé en 2016, en France], qui était un très bon ami à moi. Quand nous sommes entrés dans la grande salle de ce festival, tout le monde nous connaissait et nous, on connaissait tout le monde. L’année d’après, exilé, j’ai participé à une toute petite célébration iranienne à Paris. J’entre dans la salle et je vois que je ne connaissais personne. Et personne ne me connaissait.

Quelle est la plus belle chose que vous avez vécue en tant qu’artiste exilé ?

La liberté. Depuis que je suis en France, je m’exprime librement. Je n’ai pas peur. En Iran, j’étais même obligé d’avoir un surnom. Ici en France, je travaille avec mon nom, j’écris ce que je veux. La plus belle chose, c’était le Human Rights Book Award pour mon livre Lettres à mon tortionnaire. C’était ma plus belle expérience.

Les ponts exilés de Paris, quel message souhaitez-vous transmettre ?

L’un des messages les plus importants de mon livre est : Téhéran n’a pas de rivière, donc, il n’y a pas de pont. Paris, au contraire, est rempli de ponts sur la Seine. C’est peut-être pour cela que nous avons un problème de créer une relation avec le monde extérieur et que nous n’avons pas réussi à avoir une démocratie. Ça, c’est le message à mes lecteurs en France. Aux Iraniens, au contraire, je dis : construisons ces ponts.

► Les ponts exilés de Paris, recueil de poésie de Houshang Asadi, avec des peintures de Vanecha Roudbaraki, éditions le non-où, 101 pages, 15 euros. info@naakojaa.com

► La table ronde Artistes en exil a été organisée le 28 janvier à Paris par le Patronage Laïque Jules-Vallès, avec Houshang Asadi, écrivain iranien, Vanecha Roudbaraki, peintre iranienne, Assia Guemra, danseuse-chorégraphe algérienne, Ni Qin, peintre chinoise, Max Ruiz, photographe argentin.