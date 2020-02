BD: le mouvement social des auteurs s'invite à la remise des prix d'Angoulême

Le 47e festival international de la bande dessinée d’Angoulême se tient jusqu’à ce dimanche 2 février. Les Fauves viennent d’être décernés. Et en cette année de la bande dessinée 2020, marquée par un mouvement social des auteurs, le palmarès a sacré des albums ou des auteurs très engagés.

Publicité Lire la suite

Révolution, tome 1. L’album couronné par le prestigieux Fauve d’or fait écho au climat social en ébullition en ce moment en France. Et pourtant les deux jeunes Bretons Younn Locard et Florent Grouazel planchent sur cette fresque de la Révolution française depuis cinq ans.

« On a fini de la dessiner juste avant le début des gilets jaunes, racontent les deux auteurs. On a fait que les suivre au final. On est en phase avec les autres gens parce qu’on habite dans le même monde. Les raisons qui font que les gens sont dans la rue partout dans le monde, elles sont objectivement claires. Nous, on est juste des réceptacles. Et son on sort ce truc-là à ce moment-là, ça nous appartient pas. »

La cérémonie de remise des prix d’Angoulême a pris cette année un tour très politique sur fond de revendication des créateurs précarisés. Fabien Vehlmann et Gwenn de Bonneval se sont fait les porte-voix des auteurs en recevant leur prix de meilleurs scénaristes. « 4 000 euros pour au moins deux ans de travail. Qui parmi vous accepterait ça ? »

Et ils espèrent que les éditeurs, les pouvoirs publics et les syndicats de créateurs profiteront de cette année 2020 de la bande dessinée pour améliorer le statut des auteurs. Sinon « nous n’irons plus à Angoulême, préviennent-ils. Ni en 2021, ni les années suivantes. »

"Tant que les choses ne changeront pas, nous n'irons plus à Angoulême", le message fort lancé par Vehlmann et Bonneval au nom des auteurs et autrices #FIBD2020 pic.twitter.com/Kdb5ZHSvC0 Vincent Brunner (@VinceBrunner) February 1, 2020