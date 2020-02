Fifo: décoloniser l'Océanie grâce aux documentaires

Le documentaire « In my blood it runs » relate l'histoire d'un jeune aborigène d'Australie, en butte à un système scolaire conçu par et pour les Blancs.

Jusqu'au dimanche 9 février 2020 se tient à Papeete, en Polynésie française, le Festival international du film documentaire océanien (Fifo). Le « documentaire d'impact », tel qu'il est pratiqué dans le Pacifique Sud, a déjà permis de lever des tabous sur les conséquences des essais nucléaires, les guerres post-coloniales en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les violences faites aux femmes ou encore le mal-développement de certains archipels.

De notre correspondant à Papeete,

Pour la conférence de presse inaugurale du festival, réalisateurs, auteurs et membres du jury avaient donné rendez-vous lundi 3 février sur le front de mer de Papeete -Tahiti, Polynésie française-, sous un banian. Un choix qui ne doit rien au hasard puisqu'en Océanie, la tradition veut qu'on ne puisse pas mentir lorsqu'on se trouve sous un de ces immenses arbres aux racines aériennes.

La vérité est un enjeu crucial du Festival international du film documentaire océanien (Fifo), qui se tient toute la semaine, jusqu'à ce dimanche 9 février. Eric Barbier, le président du jury pour cette 17e édition du Fifo, profite de l'occasion pour présenter son long-métrage de fiction Petit Pays. Ce dernier est inspiré du livre de Gaël Faye à propos du Burundi en guerre des années 90, mais le cinéaste tient à préciser qu'il a eu « une approche documentaire, indispensable pour évoquer l'écho du génocide rwandais dans ce pays au début de la guerre civile ».

Cette responsabilité est assumée aussi bien par les organisateurs que par les auteurs et réalisateurs qui participent à la manifestation. « Ce qu'on appelle " le documentaire d'impact " existe depuis plus de dix ans dans les pays anglo-saxons et la France commence tout juste à raccrocher les wagons », révèle Khadija Benouataf, auteur et co-organisatrice du Fifo. « Le documentaire engagé, lui, a toujours existé, mais il s'agit là de quelque chose de différent : le documentaire d'impact est théorisé comme tel avec la mise en place de stratégies pour produire des effets, des campagnes organisées en ce sens et parfois même une réflexion particulière sur l'impact du film dès le moment de son écriture. Les auteurs-réalisateurs réfléchissent dès le départ à ce que leur film va pouvoir apporter et comment il sera un outil de lutte et de changement social ou environnemental, sur le terrain ».

Présenté en compétition cette année au Fifo, le film de Maya Newell, In my blood it runs est un excellent exemple de ce type de documentaire engagé à l'extrême. Il relate l'histoire et le combat d'un jeune aborigène d'Australie, guérisseur dans son monde traditionnel, en butte à un système scolaire conçu par et pour les Blancs. Il bénéficiera lors de sa projection en Australie, au cours de l'année 2020, de toute une campagne de communication visant à influencer la conception des programmes scolaires sur l'île-continent.

Un peu plus loin dans le Pacifique Sud, le film Bombardées, signé Florence d'Arthuys, relate le quotidien difficile de femmes kanak confrontées à la violence des hommes. « En Nouvelle-Calédonie, aussi incroyable que cela puisse paraître ce sujet n'a jamais été abordé frontalement à l'écran alors qu'il s'agit d'un véritable fléau, confie la réalisatrice. Il y a beaucoup de Mélanésiennes dans mon film, mais les autres ethnies sont aussi touchées. Nous avons fait ce film pour que les autres parlent, pour qu'elles partent, pour qu'elles dénoncent ces violences ! ».

Le film Bombardées de Florence d'Arthuys, relate le quotidien difficile de femmes kanak confrontées à la violence des hommes. Organisation du Fifo

Des thèmes extrêmement sensibles et lourds sont parfois abordés lors du Fifo et produisent des effets concrets dans toute l'Océanie. Maïna Sage, députée de Polynésie française à l'Assemblée nationale à Paris, estime qu'il s'agit « d'abord d'une fenêtre sur le Pacifique pour les habitants de l'Océanie, afin de leur permettre avant tout d'en apprendre davantage sur eux-mêmes, sur nous-mêmes. Le Fifo a joué un grand rôle dans la prise de conscience du fait nucléaire. » Entre 1966 et 1977, les essais nucléaires français ont été la cause de 193 tirs dans l'archipel des Tuamotu. « C'est un moyen pour la population de mettre des mots sur des situations très difficiles à aborder, poursuit Maïna Sage. D'ailleurs, cela ne concerne pas forcément les essais français : il y a eu des révélations sur les essais aux îles Marshall. Certaines explosions ont eu lieu à moins d'une quinzaine de kilomètres d'îles habitées. Le fait de partager ces informations avec d'autres du Pacifique est très important. Il y a encore beaucoup à apprendre, à comprendre ».

Des questions de décolonisation à celles de la préservation de l'environnement, les sujets abordés au Fifo sont aussi engagés que divers. Le lauréat verra son film diffusé par tout le réseau public France Télévisions et bénéficiera d'une mise en lumière inestimable en Océanie. De quoi faire dire à Eric Barbier, le président du jury que c'est là qu'est la force du documentaire d'impact : « peut-être pas changer le monde, mais laisser une trace pour les générations futures, pour que le monde entier puisse se souvenir de comment ont vécu les gens, comment ils ont souffert, comment ils ont été heureux. À cet égard, le Fifo a une très grande responsabilité en Océanie ».