Cinéma: le film sud-coréen «Parasite» survole la cérémonie des Oscars

Ce dimanche 9 février 2020, le film « Parasite » est entré dans la légende des Oscars en devenant le premier long-métrage en langue étrangère à obtenir le prix du « meilleur film », récompense phare d'Hollywood. Le film a aussi reçu l'Oscar du meilleur scénario original, tandis que Bong Joon-ho a été sacré « meilleur réalisateur ».

Quand Jane Fonda a ouvert l’enveloppe pour annoncer l’Oscar du meilleur film pour Parasite, il n’y avait plus forcément beaucoup de doute, indique notre correspondant à Los Angeles, Loïc Pialat. Parce que Bong Joon-Ho avait gagné l’Oscar du meilleur réalisateur alors que beaucoup imaginaient le Britannique Sam Mendes récompensé pour 1917. C’était un signe de plus. Hollywood adore le film coréen et la personnalité pince-sans-rire du cinéaste qui a rendu hommage à un géant du 7e art, présent au Dolby Theater : « Quand je suis venu chercher l’Oscar du meilleur film, je me suis dit que c’était fini et que j’étais tranquille pour le reste de la soirée… Merci ! Quand j’étais jeune et que j’étudiais le cinéma, j’ai lu une citation que j’ai gardé profondément ancré en moi : le plus personnel est ce qu’il y a de plus créatif. Cette citation est du grand Martin Scorsese. »

Brad Pitt ému

Et dans les autres moments marquants, il y a cet Oscar pour Brad Pitt. Alors, ce n’est pas son premier Oscar. Il avait déjà gagné une statuette en tant que producteur pour le film 12 Years a Slave. Mais là, c’était pour son cœur de métier, acteur pour son rôle de cascadeur charismatique dans Once Upon a time... in Hollywood. On l’a senti très ému, lui qui dégage d’habitude cette impression de décontraction permanente : « Je ne suis pas du genre à regarder derrière moi, mais cet Oscar m’oblige un peu à le faire et je pense à mes parents qui m’emmènent au drive-in voir Butch Cassidy et le Kid, à charger le coffre de la voiture pour venir ici, à Geena Davis et Ridley Scott me donnant ma chance et à tout les gens formidables que j’ai rencontrés sur le chemin. Once upon a time in Hollywood. Il était une fois à Hollywood. C’est bien vrai. »

Et puis Joaquin Phoenix, le sombre héros de Joker, et Renee Zellweger, en Judy Garland dans Judy, ont reçu les statuettes de meilleur acteur et actrice. Pas vraiment une surprise. Ils avaient raflé à peu près tous les autres prix de la saison des récompenses qui s’est donc achevée cette nuit.

Les principaux gagnants de la soirée

Meilleur film : Parasite

Meilleur acteur : Joaquin Phoenix pour Joker

Meilleure actrice : Renée Zellweger pour Judy

Meilleur réalisateur : Bong Joon-ho pour Parasite

Meilleur second rôle masculin : Brad Pitt pour Once upon a time...

in Hollywood

Meilleur second rôle féminin : Laura Dern pour Marriage Story

Meilleur scénario original : Parasite

Meilleur scénario adapté : Jojo Rabbit

Meilleur film d'animation : Toy Story 4

Meilleur film documentaire : American Factory, de Julia

Reichert et Steven Bognar

Meilleur film en langue étrangère : Parasite de Bong Joon-ho

Meilleure chanson originale : « (I'm Gonna) Love Me Again » - Rocketman