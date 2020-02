«Le Prince oublié», une fable où Omar Sy est le héros

Après « The Artist », récompensé par un Oscar, Michel Hazanavicius nous plonge dans un univers magique. Son nouveau film raconte l'histoire d'un père surprotecteur à l'épreuve du temps qui passe. « Le Prince oublié » réunit François Damiens, Bérénice Béjo, Omar Sy et sort ce mercredi 12 février en salles en France.

par Léonie Cornet,

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. L’héroïne est toujours la princesse Sofia et son père le prince courageux. Un monde haut en couleur, où Omar Sy est le héros…

Tout bascule lorsque la fille grandit et entre au collège. Maintenant, elle veut se raconter ses histoires toute seule. Sofia tombe amoureuse de Max, un garçon de sa classe, et son père n’est plus le seul à partager son cœur.

Le film partage admirablement des plans réels avec des images de synthèse aux couleurs chatoyantes. Le Prince oublié est une douce fable sur le passage de l’enfance à l’adolescence où un père ne veut pas voir grandir sa fille. On sort éblouis, avec le sentiment d’avoir voyagé dans une boîte de crayons de couleur.