Les César, une cérémonie et des affaires

Ce vendredi 28 février au soir à Paris, salle Pleyel, se tiendra la 45e cérémonie des César. Cette année, la fête du cinéma français promet d’être sous tension après la démission de la direction de l'académie, de son président Alain Terzian, et alors que les douze nominations du J'accuse de Roman Polanski suscitent colère et indignation.

Soirée à haut risque pour les César. La grande fête du cinéma français risque d’être quelque peu chahutée cette année. Par les féministes d’abord : indignées par les douze nominations du film J’accuse de Roman Polanski, réalisateur franco-polonais visé par une nouvelle accusation de viol, plusieurs associations ont appelé à manifester devant la salle Pleyel.

Mais les César sont aussi affaiblis par une crise inédite qui a conduit mi-février à la démission collective de la direction de l'académie, accusée d'opacité et d'entre-soi. 600 personnalités du cinéma, dont Omar Sy, Jacques Audiard ou Céline Sciamma, ont signé une tribune réclamant une « réforme en profondeur » pour plus de démocratie. Leur action a précipité la démission du conseil d'administration des César et de son président, le producteur Alain Terzian.

C’est donc une ère nouvelle qui s’ouvre pour l’académie des César avec la nomination d’une présidente par intérim, la productrice Margaret Menegoz, et une réforme des statuts. En attendant, ce soir, la cérémonie sera probablement tendue, possiblement glaciale, à vouloir réunir tout ce beau monde sur un même tapis rouge.

Roman Polanski a déjà déclaré qu’il ne viendrait pas. Adèle Haenel, en lice pour le prix de la meilleure actrice, déclarait récemment que distinguer Polanski, « c’est cracher aux visages de toutes les victimes ». Une seule chose est sûre : cette cérémonie, d’ordinaire jugée longue et compassée, va susciter ce soir un énorme regain d’intérêt.