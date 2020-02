César 2020: «Les Misérables» et «J'accuse» récompensés

La 45e cérémonie des César a consacré ce vendredi Ladj Ly pour Les Misérables qui a obtenu le César 2020 du meilleur film. Le cinéaste franco-polonais Roman Polanski, objet de vives critiques après une nouvelle accusation de viol, a été désigné meilleur réalisateur pour son thriller historique J'accuse. Retrouvez le palmarès complet.

Voici la liste des films et des artistes récompensés dans les principales catégories lors de la 45e cérémonie des César, qui s'est déroulée vendredi soir salle Pleyel à Paris.

Meilleur film: Les Misérables de Ladj Ly

Meilleure réalisation: Roman Polanski pour J'accuse

Meilleure actrice: Anaïs Demoustier dans Alice et le maire

Meilleur acteur: Roschdy Zem dans Roubaix, une lumière

Meilleure actrice dans un second rôle: Fanny Ardant dans La belle époque

Meilleur acteur dans un second rôle: Swann Arlaud dans Grâce à Dieu

Meilleur espoir féminin: Lyna Khoudri pour Papicha

Meilleur espoir masculin: Alexis Manenti pour Les Misérables

Meilleur premier film: Papicha de Mounia Meddour

Meilleur scénario original: Nicolas Bedos pour La belle époque

Meilleure adaptation: Roman Polanski et Robert Harris pour J'accuse

Meilleure musique originale: Dan Levy pour J'ai perdu mon corps

Meilleur film étranger: Parasite de Bong Joon-ho

Meilleur film d'animation: J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

Meilleur documentaire: M de Yolande Zauberman

Meilleur décor: Stéphane Rozenbaum pour La belle époque

Meilleur costume: Pascaline Chavanne pour J'accuse

César du public: Les Misérables de Ladj Ly



■ Des incidents devant la salle Pleyel

La 45e cérémonie des César s'est déroulée sous tension autour des accusations portées contre Roman Polanski et de la question du respect des femmes dans le cinéma.

L'attribution du César de la meilleure réalisation au film du cinéaste franco-polonais, accusé d'agressions sexuelles, a provoqué le départ de la salle de l'actrice Adèle Haenel et de plusieurs autres participants au rendez-vous annuel du cinéma français.

Avant l'ouverture de la cérémonie, des incidents ont brièvement opposé manifestants et forces de l'ordre devant la salle Pleyel Deux manifestantes des Femen ont été interpellées « pour outrage et rébellion ».

Quelque centaines de manifestants, des femmes pour la plupart, s'étaient réunis pour dénoncer Roman Polanski et les douze nominations de J'accuse. Des manifestants avec des fumigènes ont tenté d'approcher de la salle Pleyel protégée par des policiers et des barrières métalliques en criant « enfermez Polanski ».

La manifestation s'est finalement dispersée sans incident peu après le début de la cérémonie.

Roman Polanski et l'équipe de son film J'accuse, y compris l'acteur Jean Dujardin qui joue le rôle principal, ont décidé de ne pas se rendre à la cérémonie des César.

Le cinéaste est visé par plusieurs accusations de viol et est toujours poursuivi par la justice américaine pour relations sexuelles illégales avec une mineure en 1977.