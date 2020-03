Cinéma: la 70e Berlinale couronne le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof

Le palmarès de la 70e Berlinale

Ours d'or du meilleur film, There is no Evil de l'Iranien Mohammad Rasoulof

Grand prix du jury, Ours d'argent : Never Rarely Sometimes Always de l'Américaine Eliza Hittman

Ours d'argent du meilleur réalisateur : Hang Sang soo pour The woman who run (Corée du Sud)

Ours d'argent de la meilleure actrice : l'Allemande Paula Beer dans Undine de Christian Petzold

Ours d'argent du meilleur acteur : l'Italien Elio Germano pour Hidden away (Volevo nascondermi)

Ours d'argent de la meilleure contribution artistique : Jürgen Jürges pour la photographie de DAU. Natasha d'Ilya Khrzhanovsky et Jekaterina Oertel

Ours d'argent du meilleur scénario : Favolacce (Bad Tales) de Fabio et Damiano D'Innocenzo (Italie)

Ours d'argent marquant les 70 ans de la Berlinale: Effacer l'historique de Benoît Delépine et Gustave Kerven (France)

Prix du meilleur documentaire : Irradiés de Rithy Panh (France)