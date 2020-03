«De Gaulle», un premier film intime sur le chef de la France libre

Scène de « De Gaulle », réalisé par Gabriel Le Bomin et interprété par Lambert Wilson. © SND

Texte par : Sébastien Jédor Suivre

C'est le premier film consacré à l'un des personnages les plus importants de l'histoire récente de la France, Charles de Gaulle, le chef de file de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par Gabriel Le Bomin et interprété par Lambert Wilson et Isabelle Carré, « De Gaulle » sort mercredi 4 mars sur les écrans français.