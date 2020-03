Cinéma: «Monos» d'Alejandro Landes, les enfants perdus de la Colombie

Sur les écrans en France à partir de ce mercredi 4 mars, le nouveau film du jeune réalisateur colombien Alejandro Landes est une nouvelle illustration de la vitalité du cinéma colombien. Un film choc, qui met en scène un groupe d'adolescents dans un monde de chaos. Il avait été choisi pour représenter la Colombie à la dernière cérémonie des Oscars.

De la boue, du sang, des larmes... Des hauts sommets froids et brumeux puis dans la touffeur de la forêt tropicale, une bande de huit adolescents au service d'une mystérieuse « organisation » ont la garde d'une otage que l'on suppose américaine, la doctora. Il y a aussi un « messager » qui fait le lien avec l'organisation. Un drôle de personnage, un nain aux pectoraux en forme de tablette de chocolat qui s'adresse à ses « enfants », ses « monos », avec rudesse. Ce nain, qui fait écho à des personnages de la mythologie ou d'épopées contemporaines comme Le seigneur des anneaux, veille à l'entraînement militaire des monos, à la discipline, et légitime les unions.

« Monos » d'Alejandro Landes: le « messager » passe sa petite troupe en revue. La plupart des comédiens, à l'exception de l'otage américaine (Julianne Nicholson) et de Grands-pieds (Moisés Arias), sont des non-professionnels. http://www.le-pacte.com/

Les huit jeunes (le réalisateur a vu plus de 800 adolescents pour boucler son casting), sous ses ordres, ont des physiques variés (pas de type particulier à l'exception de l'Indien Perro) et de drôles de surnoms comme ceux dont s'affublent tous les adolescents du monde : Loup, Leidi, Boum-boum, Grands Pieds, Rambo, Pitufo... Ils rappellent ces personnages de mondes imaginaires et sauvages, de contes cruels, de dystopies comme les garçons perdus de Peter Pan ou surtout les gamins de Sa Majesté des mouches, du roman de William Golding. Une référence assumée par le réalisateur qui multiplie les clins d'œil comme la tête du cochon plantée sur une pique !

Ces enfants sauvages s'aiment, se battent, dansent, se saoulent et jouent à la guerre. Cela donne des scènes au cordeau, très chorégraphiées, dont la tension dramatique est soulignée par la musique originale de la jeune compositrice britannique Mica Levi (Micachu). Chant de la flûte, roulement des timbales, sifflements, caquètement inquiétant qu'émettent les adolescents comme signal de ralliement doublent l'arc narratif. Quelques personnages se détachent du lot, notamment les jeunes filles, Leidi, Sueca (au regard et au rire si étranges) ou encore Rambo. Un personnage ambigu, est-ce une fille ou un garçon ? Il/elle est qualifié de « chialeur » par l'une de ses camarades lors d'une séance de dénonciation collective organisée par le messager. Rambo rappelle le Porcinet du roman de William Golding ; c'est le souffre-douleur. Hallucinante célébration des quinze ans de Rambo, qui, traditionnellement en Amérique latine, est l'occasion d'une fête très attendue et codifiée pour les adolescentes, en forme de violente flagellation collective.

La guerre avec un pas de côté

Obligée de quitter la montagne et son incroyable forteresse-bunker, après un accrochage avec l'armée régulière, là encore très chorégraphié (ces scènes de nuit vues avec des lunettes infrarouge font penser à des jeux vidéos), la petite communauté s'installe dans la forêt avec son otage. Là, elle va peu à peu se désagréger. Le collectif se disloque et de « guérilleros », les enfants deviennent bandits de grand chemin, dépouillant les passants... Le treillis militaire est alors remplacé par une armure de boue et de lichens.

« Monos » : les adolescents se griment en se couvrant de boue et de lichens dans une sorte de rituel primitif, tels des Indiens, pour jouer à la guerre. http://www.le-pacte.com/

Le pays réel fait parfois irruption dans le récit comme cette famille de chercheurs d'or, des commentaires radio en voix off, un hélicoptère de l'armée abattu (une scène qui rappelle Apocalypse Now). Faut-il voir dans ce groupe une allégorie de la désintégration d'un pays (la Colombie n'est jamais nommée) sous l'effet de cinquante ans de violence et de guerre civile ? Quelle est cette « organisation » et où sommes-nous ? Faut-il voir dans ce film – découvert au dernier festival de San Sebastián – un conte initiatique, ces adolescents étant à une croisée des chemins vers une vie d'adultes dans un monde de chaos ? Le Colombien Alejandro Landes signe avec ce troisième long métrage une épopée sensorielle et brutale, nourrie de nombreuses références cinématographiques, superbement filmée aussi (et couronnée au dernier festival Sundance et au festival de cinéma de Carthagène), qui laisse le spectateur souffle coupé et plein de questions...

►Alejandro Landes était l'un des invités de la section Horizontes Latinos du festival de San Sebastián en 2019.