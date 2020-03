«Woman», Yann Arthus-Bertrand donne la voix à 2000 femmes dans le monde

« Woman », un documentaire signé Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand.

Avez-vous envie de faire le tour du monde ? Dans « Woman », un documentaire signé Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, des femmes du monde entier parlent de leur expérience de la condition féminine.

Publicité Lire la suite

C’est un documentaire magnifique et émouvant. Son principe est simplissime : des femmes, partout dans le monde, parle face la caméra. Leurs histoires touchent à une multitude de facettes de leur existence : des plus universelles comme la maternité ou l’amour, aux plus tragiques comme l’excision ou les agressions sexuelles.

« Ce qui est très fort, raconte Yan Arthus-Bertrand, c’est cette honte de dire qu’on a été violé ou abusé sexuellement alors qu’on devrait le dénoncer. C’est terrible. Comme si l’on ne pouvait pas le dire. »

Le documentaire fait partie du projet Woman, une initiative d’ampleur mondiale qui donne la voix à 2 000 femmes représentant 50 pays différents. Et le résultat est passionnant. Malgré sa mise en scène un peu rudimentaire, sa musique omniprésente, Woman dessine peu à peu le portrait de la condition féminine moderne, un portrait qui prouve que la société a encore beaucoup de chemin à faire en termes de parité.

À écouter aussi : Anastasia Mikova et de Yann-Arthus Bertrand sont nos Invités Culture