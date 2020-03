«En avant toutes!», 120 dessins pour l'égalité des droits entre femmes et hommes

120 dessins de presse internationaux reviennent sur le combat des femmes pour l’égalité des droits depuis #MeToo et dénoncent les violences faites aux femmes de par le monde.

C'était il y a trois ans. En 2017, le mouvement #MeToo invitait par le biais des réseaux sociaux à la libération de la parole des victimes de harcèlement sexuel. Des millions de femmes de tous pays avaient alors parlé d’une seule voix pour témoigner des abus qu’elles avaient pu subir. Aujourd’hui, quel bilan pouvons-nous tirer de cet épisode ?

Si notre société semble s’engager dans une réflexion évidemment nécessaire sur la condition féminine, avec pour horizon l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect des droits de chacune est encore loin d’être garanti en France comme aux quatre coins du globe.

Sélectionnés par Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances, 120 dessins de presse internationaux reviennent sur les droits des femmes dans le monde après #MeToo. Tout en participant à la dénonciation des injonctions et des violences faites aux femmes, ils soutiennent les combats féministes et leurs enjeux déterminants.

Préface par Laure Adler, en partenariat avec France Médias Monde. En librairie le 5 mars