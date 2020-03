Hachette renonce à publier les mémoires de Woody Allen

Le réalisateur Woody Allen arrive pour une projection du film «Wonder Wheel» à New York, le 14 novembre 2017.

Les Mémoires de Woody Allen ne seront pas publiées par le groupe Hachette. Cette annonce intervient au lendemain d'une manifestation de protestation d'employés américains de l'éditeur.

Ce sont des dizaines d’employés de la filiale du groupe Hachette Grand Central Publishing , qui sont sortis de leurs bureaux New yorkais pour dénoncer la publication imminente, – le 7 avril prochain – du livre autobiographique du cinéaste américain Woody Allen intitulé Apropos of Nothing.

Woody Allen est accusé d’avoir agressé sexuellement de sa fille adoptive Dylan Farrow en 1992. Des accusations qu'il a toujours démenties.

Au départ, cette action fait suite aux protestations émises par le propre fils de Woody Allen, Ronan Farrow, journaliste au New Yorker.

À la pointe du mouvement #metoo, Ronan Farrow est aussi l'un des lauréats du prix Pulitzer en 2018 pour son enquête sur les agressions sexuelles commises par le producteur de cinéma Harvey Weinstein. Un livre, publié, à l'époque, par la filiale américaine du groupe Hachette.

Assailli de critiques, l'éditeur a donc capitulé. C'est la deuxième fois depuis le début du mouvement #metoo, que Woody Allen voit un de ses contrats annulés. Il y a deux ans, Amazon avait mis fin à la sortie de son film Un jour de pluie à New York.

Hachette n'a pas précisé s'il annulait également la sortie du livre dans d'autres pays. Les mémoires de Woody Allen sous le titre Soit dit en passant devaient notamment sortir le 29 avril en France.