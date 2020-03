«Projections amoureuses», ou le jeu de l'amour et du réel

Trois amis sur scène, trois scénaristes qui élaborent des fictions et qui n'hésitent pas à s’inspirer de leurs propres existences pour concevoir des films. Entre non-dits et faux semblants, les auteurs exposent leur vision de l’amour à travers ce qu'ils écrivent. Mais tout finit par se mélanger, car la frontière entre réalité et fiction s'estompe rapidement, jusqu'à ce que surgisse la vérité de la création.

Un pari risqué et donc audacieux, mais plutôt assez bien réussi. « Projections amoureuses », une pièce où s’entremêlent les codes du cinéma et du théâtre. Autant par le jeu de lumières et la mise en scène signée Pierre Jégou, que par les illustrations musicales du pianiste et compositeur Benoît Dichamp. Sur la scène du théâtre Galabru, un trio d’amis, composé de deux hommes et une femme, tous auteurs scénaristes qui confrontent leur entendement de la chose amoureuse, en résonance avec leurs propres écrits et leur vécu personnel.

À leurs côtés, le spectateur repère rapidement la présence d'un grand écran qui peu à peu se révèle être à lui tout seul le quatrième personnage de l'œuvre. Des saynètes vidéo y sont projetées, entre flash-back et éléments de compréhension de l'histoire.

Deux des trois auteurs de la pièce sont également les acteurs de ce trio : Julia Alimasi, actrice au théâtre et au cinéma, ainsi que Sébastien Dutraive, qui se partage lui aussi entre les planches et le grand écran. Le troisième auteur, Jean-François Godier, n'est pas directement présent sur scène, même si il apparaît dans les scènes filmées. Lui aussi est un touche à tout qui alterne entre projets théâtraux et cinématographiques. Le troisième acteur de la pièce, Damien Luce, n’est pas en reste quant à l’éclectisme professionnel, comptant de multiples cordes à son arc, tour à tour pianiste classique, écrivain et bien sûr acteur de théâtre.

Une vérité « universelle »

En réunissant le théâtre et l’écran sur une même scène, les auteurs de « Projections amoureuses » ont voulu exprimer une vérité qu’ils croient « universelle », expliquent-ils. C'est leur volonté de revenir vers le théâtre après leurs expériences personnelles de réalisateurs et scénaristes qui a conduit, ajoutent-ils, à la fusion de leurs univers.

« La pièce montre des personnages qui doutent, sûrs de leurs choix artistiques, mais craignant de ne pas aboutir. Ils ont leur vérité, elle peut se fracasser à travers l’écriture, se tendre, symbole de leurs errements. Quand ils se livrent, c’est l’écran qui fait vivre la scène », confie Pierre Jégou. Avec habileté, cet autodidacte et peintre qui s'essaye ici pour la première fois à la mise en scène, a choisi de ne pas enchaîner les séquences filmées à des moments de scène, mais de les faire vivre ensemble. Un parti pris qui apporte un vrai dynamisme à ce huis clos prenant sans jamais être étouffant. Autant d'indices égrenés au fil de la pièce qui permettent au spectateur de relier entre eux les fils parfois ténus de cet admirable jeu de l'amour et du hasard.

►Théâtre Galabru, 4 rue de l'Armée d'Orient, 75018 Paris. Tous les dimanches à 16h, du 1er mars au 26 avril.