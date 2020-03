«Un fils», Mehdi Barsaoui et les dilemmes moraux en Tunisie

Najla Ben Abdallah et Sami Bouajila dans « Un fils ».

Quand un week-end idyllique d'une famille privilégiée se transforme en cauchemar dans la Tunisie post-révolutionnaire... C'est le contexte du film « Un Fils », premier long métrage de Mehdi Barsaoui qui fait le tour du monde depuis sa présentation à la Mostra de Venise en septembre dernier.

Farès et Meriem forment un beau couple amoureux, privilégié, heureux avec leur fils unique de 11 ans, Aziz. Mais leur vie bascule en septembre 2011 lors d'un week-end dans le sud tunisien. Une embuscade tendue par des islamistes, une balle perdue, Aziz est grièvement blessé et sa vie dépend d'une greffe de foie.

Ce dramatique événement plonge les personnages dans une série de dilemmes moraux. Le réalisateur Mehdi Barsaoui aborde la question de la greffe et du trafic d'organes, de la paternité et de la virilité dans son pays, la Tunisie, qui passe pour le plus émancipé du monde arabe, mais est encore régi par des lois conservatrices.

Un succès critique et populaire

Ce premier long métrage a fait le tour des festivals du monde entier, remporté des prix à la Mostra de Venise, aux Journées cinématographiques de Carthage ou au Caire. Mehdi Barsaoui se réjouit de voir Un Fils sortir en salles dans une vingtaine de pays.

« J’étais en Inde, au Brésil, en Chine… et je me suis rendu compte que, par exemple, en Chine, ils ne savaient pas où la Tunisie se situait. Quoi de mieux que la culture que d’être une fenêtre sur un pays. »

Sorti en salles en Tunisie mi-janvier, Un fils y remporte déjà un succès critique et populaire.

