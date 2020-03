Décès de Tonie Marshall, réalisatrice de «Vénus beauté»

La réalisatrice franco-américaine Tonie Marshall, seule femme à avoir remporté le César de la meilleure réalisation pour « Vénus beauté (institut) » en 2000, est décédée jeudi 12 mars, à l'âge de 68 ans.

Elle disait être devenue féministe, sur le tard. De fait, son dernier film, Numéro une, mettait en avant le combat d’une femme de pouvoir jouée par Emmanuelle Devos, pour s’imposer dans un milieu très masculin celui du CAC 40.

Née en 1951, Tonie Marshall était une l'enfant du sérail, la fille de Micheline Presle, et du producteur américain William Marshall. C’est donc tout naturellement qu’elle commence au cinéma devant la caméra. Dans les années 1970 et 1980, elle joue de nombreux seconds rôles dans des séries télévisées et quelques comédies comme Les sous-doués, de Claude Zidi.

« Vénus Beauté », un immense succès populaire

En 1990, elle passe à la réalisation avec Pentimento. Ses films suivants seront souvent des chroniques douces-amères de personnages paumés, déprimés ou écorchés vifs comme Pas tres catholique ou Enfants de salaud, tous deux interprétés par Anémone. En 2000, elle devient avec Vénus Beauté la première femme à recevoir le César du meilleur réalisateur. Immense succès populaire, le film fera même l’objet d’une série télévisée.

Chose rare dans le monde du cinéma, Tonie Marshall mettait en scène des femmes de plus de 50 ans, que ce soit son actrice fétiche, Nathalie Baye, dans Passe-passe ou encore Catherine Deneuve dans Au plus près du paradis.