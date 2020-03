Coronavirus en France: beaucoup de musées et salles de spectacles ferment leurs portes

Une photo prise le 13 mars 2020 montre l’entrée du musée du Louvre à Paris, après l’annonce de la fermeture « jusqu’à nouvel ordre », à cause du coronavirus. © Siegfried Forster / RFI

Les rassemblements de plus de 100 personnes étant désormais interdits sur l'ensemble du territoire national, de plus en plus de musées et salles de spectacle ferment leurs portes les uns après les autres, à Paris et dans l'ensemble de la France.