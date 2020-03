Une web radio éphémère célèbre la journée de la Francophonie

À l’occasion de la journée internationale de la Francophonie, le réseau des Médias francophones publics (MFP) met en place une webradio qui va diffuser toute la journée du 20 mars une sélection d'émissions et de reportages.

Durant 24 heures à compter du 20 mars minuit, les MFP diffuseront une sélection emblématique de leurs programmes, qui ont en commun de mettre en avant la diversité de la création culturelle francophone : musique, littérature, patrimoine, ... et langue française.

A écouter en cliquant sur le lecteur ci-dessous :

Ces vingt-quatre heures de programmes sont proposées par les radios membres des Médias francophones publics : Radio France (France Inter, France Bleu), la Radio Télévision Suisse (RTS), la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), Radio-Canada, le réseau Outre-Mer 1ère de France Télévisions et la radio mondiale du groupe France Médias Monde, Radio France Internationale (RFI). Avec la participation de France TV Studio (Histodio) et ARTE Radio.

Voici la liste des programmes diffusés (dans l'ordre de passage), à partir de 00 h 00 (heure de Paris), le 20 mars 2019 :

LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES – « Boulevard des indépendances… des Africains racontent leur décolonisation » (1/6). Coordonnée par Emmanuel Laurentin (France Culture), cette série documentaire des RFP diffusée pour la première fois en 2009 analysait en les comparant les processus d'émancipation traversés par plusieurs pays africains entre 1958 à 1964. Une coproduction Radio-Canada, RTBF, RTS et Radio France. Episode 1 : la Guinée-Conakry, par Anik Schuin (RTS). [53'56]

RTBF (La Première) – « Transversales au Festival du cinéma de Marrakech ». Une évocation du cinéma africain, et singulièrement du cinéma d’Afrique du Nord, à l'occasion du récent Festival de Marrakech, au Maroc. Sont abordées les questions d'identité de ce cinéma africain auquel Netflix s'intéresse de très près. Le géant américain va d'ailleurs diffuser sa première série africaine en février prochain. Un reportage de Hugues Dayez et Christian Masuy. Transversales est le magazine des rédactions radio de la RTBF. (Diffusé le 11 janvier 2020) [14’59]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « L’Oreille est hardie (1/3). Opéra : les Outre-Mer tiennent la note ». Invité : Fabrice Di Falco, chanteur lyrique. L'Oreille a vu... le film Selfie, avec Manu Payet (Jean-Marie Chazeau). Portrait du chanteur Tolaa (Tiziana Marone). L'Oreille a du goût : le mtsolola de Mayotte (Anne Bonneau). Une émission conçue et animée par Patrice Elie Dit Cosaque. (Diffusé le 25 janvier 2020) [26']

RTS (La Première) – « Vacarme : Molière a-t-il perdu sa langue ? (1/5) - Le grand jeu du dictionnaire ». Entre les milieux hip-hop de Vevey et lʹAcadémie française, un souci partagé : comment rendre compte du réel en mots ? Un jeudi matin, lors de la séance de la commission du Dictionnaire de lʹAcadémie, sur le quai Conti parisien, le Secrétaire perpétuel, Hélène CarrèredʹEncausse, décide dans le même geste dʹen finir avec le terme « térébration » et dʹaccueillir « mobicompte ». Quant aux jeunes Veveysans, ils définissent scrupuleusement les mots inconnus de ce quʹils nomment leur « langage ». Un reportage d'Arnaud Robert. (Diffusé le 18 novembre 2019) [26’07]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Si loin si proche. Le chemin de fer clandestin au Canada (1/3) : L’Underground, du mythe à la réalité ». « Underground railroad », « chemin de fer clandestin »... Aux États-Unis, ces mots relèvent du mythe, fondateur presque. Mais en Europe, très peu le connaissent. Encore moins savent que le Canada a été au XIXe siècle, un terminus de ce chemin de fer, réseau secret abolitionniste de résistance et de fuite de milliers d’esclaves fugitifs vers le nord de l’Amérique.. Une série de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary. (Diffusé le 10 décembre 2019) [48'30]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Speak french (1/5) : académie ». « Speak white » était une injure raciste au Canada anglais jusque dans les années 60, injonction au « parler blanc », où le français était assimilé à la langue d’une population inférieure… Aujourd’hui, alors que la langue française est ringardisée par les décideurs et les influenceurs de tout poil, on lance chaque semaine, moqueur, une nouvelle sommation : speak french ! Une chronique de Jean-Marie Chazeau. [1’]

ARTE (ARTE Radio) – « La diva de Tombouctou : la cérémonie du Turban par Khaira Arby ». Trois ans après en avoir été chassée par les djihadistes, la légendaire griotte Khaira Arby a fini par revenir à Tombouctou, au nord du Mali. Dans cet enregistrement réalisé à Bamako en 2016, elle nous présente l’une des coutumes festives que les fous de Dieu avaient prohibées : le « Tabaikar », la cérémonie du turban, qui marque le passage de l’enfance à l’âge à adulte. Un documentaire de David Commeillas. (Mise en ligne le 17 mars 2016) [9'33]

RADIO FRANCE (France Inter) – « Grand bien vous fasse ! Quelques clés pour faire moins de fautes de français ». On le sait, les fautes de français sont discriminantes, dans la vie de tous les jours, au travail, à l’école. Ali Rebeihi vous propose de réviser de façon ludique quelques règles d’orthographe, de grammaire et de vocabulaire. (Diffusé le 2 octobre 2019) [51'47]

LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES – « Boulevard des indépendances… des Africains racontent leur décolonisation » (2/6). Coordonnée par Emmanuel Laurentin (France Culture), cette série documentaire des RFP diffusée pour la première fois en 2009 analysait en les comparant les processus d'émancipation traversés par plusieurs pays africains entre 1958 à 1964. Une coproduction Radio-Canada, RTBF, RTS et Radio France. Episode 2 : le Congo, par Emmanuel Laurentin (France Culture). [54'00]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – « On dira ce qu'on voudra : au Festival du voyageur de Saint-Boniface ». Rebecca Makonnen anime une émission spéciale d'une heure consacrée au Festival du voyageur de Saint-Boniface, enregistrée au Centre culturel francomanitobain. Au programme : une prestation musicale et une entrevue avec la chanteuse électro-pop franco-manitobaine Rayannah, le combat des balados qui font voyager avec Marc-André Mongrain, la poétesse Amber O'Reilly et l'humoriste Martin Bruyère, ainsi qu'une discussion sur la création en français au Manitoba en 2020 avec les artistes Stéphane Oystryk, Geneviève Pelletier et Éric Plamondon. (Diffusé le 15 février 2020) [14'27]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Planète Outre-mer (1/5) : l'impact de la pollution des terres sur la faune marine » . « Planète Outre-mer » est une chronique radio quotidienne qui aborde les diverses problématiques environnementales auxquelles sont confrontés les départements et collectivités d’Outre-mer. Une chronique de Caroline Marie, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité. [1’30]

RTS (La Première) – « Vacarme : Molière a-t-il perdu sa langue ? (2/5) - Le féminin lʹemportera ». Cʹest une particularité du français, il ne laisse pas une place triomphale aux femmes. Noms de métiers, accords des adjectifs, la langue est dominée par le masculin au point quʹelle limite lʹimaginaire. Écriture inclusive ou épicène, le grand débat de la féminisation a commencé. Dans les universités, mais aussi dans les entreprises. Un reportage d'Arnaud Robert. (Diffusé le 19 novembre 2019) [25’51]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Si loin si proche. Le chemin de fer clandestin au Canada (2/3). Terminus Canada : libres mais pas égaux ». « Underground railroad », « chemin de fer clandestin »... Aux États-Unis, ces mots relèvent du mythe, fondateur presque. Mais en Europe, très peu le connaissent. Encore moins savent que le Canada a été au XIXe siècle, un terminus de ce chemin de fer, réseau secret abolitionniste de résistance et de fuite de milliers d’esclaves fugitifs vers le nord de l’Amérique. Une série de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary. (Diffusé le 10 décembre 2019) [48'30

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le goût de l’enfance (5/5) : Pascal, à Saint-Pierre-et-Miquelon ». « Le goût de l’enfance » propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [1’30]

RADIO FRANCE (France Inter) – « Autant en emporte l'Histoire : l'incroyable histoire de l'esclave Furcy qui intenta un procès à son maître ». En 1817, dans l'océan Indien, un esclave d'une trentaine d'années décida de poursuivre son maître en justice. Pour cette histoire méconnue et pourtant exemplaire, Stéphanie Duncan s'entretient avec le journaliste Mohammed Aïssaoui, luimême auteur de la fiction, réalisée par Michel Sidoroff. (Diffusé le 29 septembre 2019) [49'02]

LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES – « Boulevard des indépendances… des Africains racontent leur décolonisation » (3/6). Coordonnée par Emmanuel Laurentin (France Culture), cette série documentaire des RFP diffusée pour la première fois en 2009 analysait en les comparant les processus d'émancipation traversés par plusieurs pays africains entre 1958 à 1964. Une coproduction Radio-Canada, RTBF, RTS et Radio France. Episode 3 : le Mali (le Soudan français), par André Zaleski (RTBF). [53'55]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Comment ça s’écrit : Nathalie Soussana et Jean-Christophe Hoarau ». La « collecteuse » et le directeur musical nous expliquent comment on élabore les livres-CD Comptines du Monde (Didier Jeunesse) sur les Antilles-Guyane ou bientôt la Réunion et l'océan Indien. Ce n'est pas une mince affaire puisqu'ils demandent un an de préparation... Dans un face-à-face avec les auteur.e.s venu.e.s de tous les Outre-mer, ou qui leur portent un intérêt particulier, Dominique Roederer nous propose d’entrer dans leurs secrets de fabrication. (Diffusé le 30 novembre 2019) [13']

ARTE (ARTE Radio) – « Nuits de Kin : une virée musicale dans les rues de Kinshasa ». Dans le quartier populaire de « Sans fil », à Kinshasa, l'orchestre Yaco se réunit au fond d'une arrièrecour semblable à celle d'un village. Les musiciens improvisent sur des instruments de fortune, deux guitares fabriquées sur place et des pieds de chaise métallique en guise de percussions. Et quand passe la fanfare des shégés, les enfants abandonnés, les rues de Kinshasa résonnent comme celles de La Nouvelle-Orléans dans la série Treme. Un documentaire de Geoffroy Heimlich. (Mise en ligne le 16 octobre 2013) [10'27]

RTS (La Première) – « Vacarme : Molière a-t-il perdu sa langue ? (3/5) - Jʹhabitais là-bas, jʹhabite ici ». Pour obtenir un permis de résidence, de travail ou pour être naturalisé Suisse, chacun doit prouver quʹil maîtrise la langue de sa région. Signe de lʹintégration, lʹapprentissage du français en Suisse romande est aussi pour certains migrants illettrés un parcours dʹobstacles et, peut-être, lʹultime discrimination. Reportage lors d'un examen, à Genève, et dans un cours de français pour débutantes. Un reportage d'Arnaud Robert. (Diffusé le 20 novembre 2019) [25’58]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le goût de l’enfance (1/5) : Mtoro Chamou, à Mayotte ». « Le goût de l’enfance » propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [1’30]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Si loin si proche. Le chemin de fer clandestin au Canada (3/3) : L’Underground, un héritage en partage ». « Underground railroad », « chemin de fer clandestin »... Aux États-Unis, ces mots relèvent du mythe, fondateur presque. Mais en Europe, très peu le connaissent. Encore moins savent que le Canada a été au XIXe siècle un terminus de ce chemin de fer, réseau secret abolitionniste de résistance et de fuite de milliers d’esclaves fugitifs vers le nord de l’Amérique. Une série de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary. (Diffusé le 10 décembre 2019) [48'30]

RTBF (La Première) – « Dans quel monde on vit ! Les si beaux moments de la Nuit des écrivains ». Les temps forts d'une soirée passée en public au 140 à l'occasion de laquelle Myriam Leroy et Pascal Claude ont reçu Philippe Claudel, Lionel Duroy, Caroline Lamarche, Karim Kattan et Judith Vanistendael. Ainsi que quelques invités surprises : Sharko, Lisette Lombé, Sacha Toorop, Etienne Verhasselt et Isabelle Wéry. (Diffusé le 9 novembre 2019) [52’06]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Speak french (2/5) : bilingue ». « Speak white » était une injure raciste au Canada anglais jusque dans les années 60, injonction au « parler blanc », où le français était assimilé à la langue d’une population inférieure… Aujourd’hui, alors que la langue française est ringardisée par les décideurs et les influenceurs de tout poil, on lance chaque semaine, moqueur, une nouvelle sommation : speak french ! Une chronique de Jean-Marie Chazeau. [1’]

LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES – « Boulevard des indépendances… des Africains racontent leur décolonisation » (4/8). Coordonnée par Emmanuel Laurentin (France Culture), cette série documentaire des RFP diffusée pour la première fois en 2009 analysait en les comparant les processus d'émancipation traversés par plusieurs pays africains entre 1958 à 1964. Une coproduction Radio-Canada, RTBF, RTS et Radio France. Episode 4 : le Kenya, par François Buguingo (Radio-Canada). [53'58]

RTBF (La Première) – « Viens je t'emmène #3 : avec Jacques Mercier et France Brel à la Fondation Brel, à Bruxelles ». En plein cœur de Bruxelles se trouve un lieu magique dédié à l’un des plus grands artistes que la Belgique ait comptés : Jacques Brel. La Fondation Brel est dirigée par l’une de ses filles, France. C’est elle qui accueille Anne-Sophie Bruyndonckx pour cet épisode d e Viens je t’emmène. Elle est accompagnée par le journaliste et écrivain Jacques Mercier. L’occasion pour lui d’évoquer ses souvenirs avec l’artiste. (Diffusé le 26 décembre 2019) [8’22]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Planète Outre-mer (3/5) : l’outre-mer, ses peuples autochtones et l'environnement ». « Planète Outre-mer » est une chronique radio quotidienne qui aborde les diverses problématiques environnementales auxquelles sont confrontés les départements et collectivités d’Outre-mer. Une chronique de Caroline Marie, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité. [1’30]

RTS (La Première) – « Vacarme : Molière a-t-il perdu sa langue ? (4/5) - Les Romands, ils sont komisch ». Dans le canton de Schwytz, un conseiller dʹÉtat a décidé de renforcer lʹenseignement du français pour éviter que les compétences linguistiques des élèves ne chutent encore. Mais que gagnent les jeunes Suisses alémaniques à maîtriser le français ? Reportage dans une classe où des adolescents se débattent avec la langue de lʹautre. Un reportage d'Arnaud Robert. (Diffusé le 21 novembre 2019) [26’02]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – « Le goût des autres : Chantal Hébert, William Burton et Réjean Ouimet ». La journaliste et chroniqueuse Chantal Hébert raconte ses souvenirs d'enfance et de sa longue carrière. William Burton est un jeune Franco-Ontarien de 21 ans qui a conçu une application, Le Réveil, qui répertorie les activités culturelles en français en Ontario. Réjean Ouimet, directeur adjoint de la fromagerie Saint-Albert, parle de cette fromagerie qui, à 125 ans, est une véritable institution en Ontario. (Diffusé le 3 janvier 2020) [53'15]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Instantanés du monde : dans un rucher marquisien (Polynésie) ». Dans sa petite vallée d’Hiva Oa, Tefa est à la tête de centaines de milliers d’ouvrières. Là, juste en face de chez lui, entre l’église et la rivière, l’apiculteur marquisien mène son cheptel de main de maître : commencé il y a huit ans avec une ruche, son rucher en comporte plus d’une centaine aujourd’hui ! Une affaire qui marche, l’apiculture dans les vallées ? A voir… [19'51]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « La Librairie francophone estivale : un tour du monde francophone ». Chaque semaine, ICI Radio-Canada, RTS La 1ère, RTBF La 1ère et France Inter proposent aux auditeurs du monde entier une émission culturelle innovante autour de la culture à travers les livres. Rediffusion d'un numéro de la version estivale de l'émission, qui, de la Nouvelle-Calédonie à La Réunion, en passant par l’Arménie, nous emmène pour un grand tour du monde francophone. Avec notamment : Jean-Marc Turine, Denis Mukwege, Anny Duperey et Arthur H. Un magazine présenté par Emmanuel Khérad. (Diffusé le 18 août 2019) (1h)

RTBF (La Première) – « Aire de repos : avec Arno ». Flamand de naissance, c’est un des derniers grands chanteurs francophones. Ostendais devenu international, il fait sonner, rouler, et tonner la langue française comme personne. Il a chanté l’Europe, Ostende, Bruxelles, la vie, l’amour, la liberté et les yeux de sa mère. Arno est devenu une icône de la belgitude qui s’exporte, mais il a su garder une sincérité désarmante. (Diffusé le 17 août 2019) [45’42]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le goût de l’enfance (3/5) : Delixia, à la Réunion ». « Le goût de l’enfance » propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [1’30]

RTS (La Première) – « Vacarme : Molière a-t-il perdu sa langue ? (5/5) - La voix de la French ». Entre eux, ils lʹappellent « la French ». Gaël Kamilindi, comédien genevois dʹorigine rwandaise, est pensionnaire de la Comédie-Française. Dans sa petite loge décrépie, il répète Les Fourberies de Scapin. Que fait un trentenaire venu dʹun peu partout de la langue de Molière, comment se coltine-t-il lʹidée même de classique ? Un reportage d'Arnaud Robert. (Diffusé le 22 novembre 2019) [25’53]

RTBF (La Première) – « Viens je t'emmène #4 : avec Emilie Dequenne et Alice on the Roof au Centre Wallonie Bruxelles, à Paris ». Le centre Wallonie Bruxelles est sans doute le lieu parisien où vous trouverez le plus d’artistes belges : Anne-Sophie Bruyndonckx y a retrouvé la chanteuse Alice on the Roof. Elles ont participé à la semaine « Pleins feux sur Emilie Dequenne », à l’occasion des vingt ans du film Rosetta. (Diffusé le 27 décembre 2019) [8’08]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Instantanés du monde : Sainte-Suzanne (Réunion) ». Permal Govindin Poni nous a quittés récemment, Instantanés du monde se replonge dans les échanges tissés avec lui ces dernières années. Chez lui, à la Réunion, mais aussi en Inde, où l’homme a su se tourner très tôt en quête de racines, de reconnaissance ou, plus simplement, de connaissance et de compréhension… A travers la vie racontée par Monsieur Poni, des années 30 à la Réunion jusqu’à l’Inde des années 70 et d’aujourd’hui, se dessinent les raisons de nos recherches, les fondamentaux de nos vies. Où il est question de valeurs, d’ambition, d’amour, d’esprit et de raison… [19'50]

LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES – « Boulevard des indépendances… des Africains racontent leur décolonisation » (5/6). Coordonnée par Emmanuel Laurentin (France Culture), cette série documentaire des RFP diffusée pour la première fois en 2009 analysait en les comparant les processus d'émancipation traversés par plusieurs pays africains entre 1958 à 1964. Une coproduction Radio-Canada, RTBF, RTS et Radio France. Episode 5 : le Togo, par André Zaleski (RTBF). [53'36]

RADIO-CANADA (ICI Musique) – « Rapophonie ». Coproduite et diffusée par les radios jeunes et musicales des MFP (Mouv' pour Radio France, Couleur 3 pour la RTS et Tarmac pour la RTBF), « Rapophonie » est une émission sur le hip-hop issu de toutes les latitudes de la planète francophone. Présentation : Myriam Fehmiu. (Diffusé le 7 février 2020) [59'58]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « En sol majeur : entre grand-mères et petites-filles ». En Sol Majeur s’est glissé derrière la porte d’une conversation entre trois grand-mères exceptionnelles et leurs petites filles. Trois conversations inter-générationnelles, où l’une questionne l’autre, où l’une ne se souvient plus, où l’une traduit la langue de l’autre... Avec Sarah Maldoror, réalisatrice engagée dans les indépendances africaines, et sa petite fille Clara ; Hélène Cixous, femme de lettres, et sa petite fille adoptive Saranya ; Jeanne Pham Tran, éditrice, et sa grand-mère centenaire, Ama. (Diffusé le 22 décembre 2019) [48'30]

ARTE (ARTE Radio) – « L’amour à la mahoraise : polygamie, trahison et cœur brisé ». A Mayotte, île française dans l'océan Indien, trois femmes et un homme parlent de leurs histoires d’amour polygames. Sans détour et avec dérision, ils racontent la pratique courante de la polygamie, l’importance du mariage, le poids de la religion musulmane, mais aussi le quotidien des couples et des familles. Un documentaire de Laure Chatrefou. (Mise en ligne le 26 avril 2016) [10'16]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Francosphère : avec Walles Kotra » L'émission Francosphère se termine avec celui qui en a été l'initiateur en tant que DG de France Ô et du Réseau des 1ère en Outre-mer. Mais comme le dit Walles Kotra en citant conjointement Jean- Marie Tjibaou et François Mitterrand : « Les mots vont plus loin que les mots. » Il faut donc s'imprégner des derniers mots de cette émission qui jonglent avec les époques, autant celle des coutumes ancestrales kanak que celle de la globalisation. Des mots qui riment avec Anne Bonneau et Jean-Marie Chazeau. [26’37]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – « Les Grands Entretiens : rencontre entre MarieLouise Arsenault et la romancière Antonine Maillet ». « Mon lieu de rêve, c'est celui de ma naissance. » La romancière acadienne Antonine Maillet est fière du village qui l'a vue naître, Bouctouche. Pendant une heure, elle raconte à l'animatrice Marie-Louise Arsenault les péripéties qui ont façonné l'être qu'elle est devenue et revient sur les moments charnières de sa vie : la mort de ses parents, son premier roman, la naissance de son personnage de la Sagouine et son Goncourt. (Diffusé le 28 août 2019) [53'59]

RADIO FRANCE (France Inter) – « Interception fête ses vingt ans ! » Le magazine de reportages de la rédaction de France Inter a fêté ses vingt ans en 2019. Vingt ans de grands reportages au bout du monde (97 pays visités) et au bout de la rue, pour comprendre le monde et son évolution. Et puis, comme le traitement du son est l'un des piliers de ce magazine, on pourra entendre des prises de son réalisées dans des conditions périlleuses ou exceptionnelles ainsi que des moments d'émotion captés au fil des reportages. (Diffusé le 15 septembre 2019) [1h29']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le goût de l’enfance (4/5) : Miki, à Tahiti ». « Le goût de l’enfance » propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [1’30]

ARTE (ARTE Radio) – « Les mains nues : des enfants dans la carrière ». Au bord du fleuve Congo s'étendent d'immenses carrières à ciel ouvert. Des hommes, des femmes et même des enfants y travaillent. Ici, on casse encore la pierre avec des marteaux et des barres de fer. A côté, une entreprise concurrente chinoise attaque le sol à grands coups d'explosifs. Travail des enfants, menace écologique : témoignages forts des mineurs du Congo. Un documentaire de Hadrien La Vapeur. (Mise en ligne le 15 janvier 2015) [12'54]

RTBF (La Première) – « Viens je t'emmène #8 : avec Alex Vizorek, Jérôme Piron et Arnaud Hoedt, au théâtre Tristan-Bernard, à Paris ». Êtes-vous doué en orthographe ? Est-il important, selon vous, de respecter les règles d’orthographe ? Et finalement, l’orthographe, elle-même, est-elle respectable ? Pour deux professeurs belges, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, ces questions ne sont ni barbantes ni tabou ! Ils en ont même fait un spectacle drôle et intelligent coproduit par Alex Vizorek : La Convivialité. (Diffusé le 3 janvier 2020) [8’03]

LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES – « Boulevard des indépendances… des Africains racontent leur décolonisation » (7/8). Coordonnée par Emmanuel Laurentin (France Culture), cette série documentaire des RFP diffusée pour la première fois en 2009 analysait en les comparant les processus d'émancipation traversés par plusieurs pays africains entre 1958 à 1964. Une coproduction Radio-Canada, RTBF, RTS et Radio France. Episode 7 : la Guinée-Bissau, par Anik Schuin (RTS). [53'56]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « L’Oreille est hardie (2/3). Acteurs noirs, sur le devant de la scène ? » Invitée : Sylvie Chalaye, anthropologue, historienne des arts du spectacle Caraïbes/Afrique. Une émission conçue et animée par Patrice Elie Dit Cosaque. (Diffusé le 1er février 2020) [26']

RTBF (La Première) – « Les Carnets francophones : sauver les langues régionales ». Breton, picard, bruxellois ou encore wallon… Que faire pour sauvegarder ces langues régionales, afin qu’elles ne disparaissent pas ? On peut par exemple se mettre dans les pas de Dick Annegarn : le chanteur néerlandais a décidé de collecter un patrimoine qui a parfois tendance à disparaître. Il a donc décidé d'enregistrer les chansons de notre enfance, les chansons de nos grands-parents avec l'association Les amis du verbe. Léo Potier a suivi ces derniers mois la caravane du Verbe de Bruxelles à Mons en passant par Verviers. (Diffusé le 20 avril 2019) [26’47]

ARTE (ARTE Radio) – « La vache et le Peul : chants et sons du Mali ». À l'approche de la saison des pluies, les jeunes Peuls du Mali partent en transhumance pour six mois avec la majorité du troupeau. Les vaches traversent le fleuve Niger vers l'ouest. Au village, les femmes travaillent pour nourrir la famille, et les hommes plus âgés gardent quelques vaches laitières. Le Peul vit au rythme de l'animal. Il accompagne son quotidien de chants et de prières. La légende raconte que Dieu a d'abord créé la vache, puis les Peuls pour accompagner l'animal et le protéger. Une création de Félix Blume. (Mise en ligne le 26 février 2013) [7'13]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Planète Outre-mer (5/5) : les satellites au secours de la nature ». « Planète Outre-mer » est une chronique radio quotidienne qui aborde les diverses problématiques environnementales auxquelles sont confrontés les départements et collectivités d’Outre-mer. Une chronique de Caroline Marie, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité. [1’30]