Musiques: disparition de Kenny Rogers, figure de la musique country

Kenny Rogers, vedette américaine de la musique country, s’est éteint paisiblement à l’âge de 81 ans entouré par sa famille la nuit dernière. C’est une légende musicale des années 70 et 80 qui a vendu des disques par millions qui s’est éteint.

The Gambler est l’un des tubes le plus connu de Kenny Rogers qui a occupé 24 fois la tête du hit parade dans les années 70 et 80 quand la musique country était à son sommet aux Etats-Unis. Sorti en novembre 1978, l'album se vend entre 30 et 35 millions d'exemplaires.

Le chanteur, né au Texas et figure de la musique country, aura eu une longue carrière de 60 ans. C'est grâce à ses duos avec Dolly Parton, compositrice et musicienne, qu'il accède à la célébrité.

Kenny Rogers a remporté 3 Grammy et vendu des disques par millions. Lucille, histoire de la femme qui l’a abandonné avec 4 enfants restera sur les lèvres des nombreux fans du musicien de country.