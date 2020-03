Décès d'Albert Uderzo, le célèbre dessinateur d'Astérix

Astérix et Obélix sont orphelins. Le dessinateur Albert Uderzo, qui avait créé les célébrissimes personnages de bande dessinée gaulois en compagnie du scénariste René Goscinny, est mort ce mardi 24 mars, à l’âge de 92 ans, « dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus », a annoncé son gendre Bernard de Choisy.

Albert Uderzo concocte la potion magique du succès à l’été 1959. Dans son modeste appartement de Bobigny, ce fils d’immigrés italiens croque Astérix, Obélix et tout un village d’irréductibles Gaulois.

Né en 1927, Albert Uderzo, déjà doué en dessin dès l’enfance, rêve de devenir clown. Avec le scénariste René Goscinny, rencontré au début des années 1950, il allie ses deux passions, le dessin et l’humour, en inventant tout d’abord le personnage parodique Oumpah-Pah le Peau Rouge, puis quelques années plus tard les Gaulois rebelles qui se battent contre César.

Dans les années 1960 et 1970, décennies fastes, Uderzo, bourreau de travail, livre chaque semaine au journal Pilote une page d’Astérix et une autre de la série réaliste Tanguy et Laverdure.

À la mort de Goscinny en 1977, Uderzo décide de reprendre seul la série. En 2011, il laisse finalement la main au duo Jean-Yves Ferri au scénario et Didier Conrad au dessin.

Astérix reste la bande dessinée française la plus connue et vendue au monde : traduits en plus de cent langues, les albums se sont écoulés à plus de 370 millions d’exemplaires et ont inspiré 14 films.