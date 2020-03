Molière version 2020: «L’Oiseau en cage»

Lors de l’enregistrement de « L'Oiseau en cage », une pièce contemporaine écrite d'après Molière par Emmelyne Octavie, interprétée par les comédiennes et comédiens de la Comédie-Française. © Anthony Ravera / RFI

Texte par : Pascal Paradou

Et si Molière vivait aujourd’hui ? Quand « L'École des femmes » devient « L'Oiseau en cage », une pièce contemporaine écrite d'après Molière. Un inédit joué avec délectation par les comédiennes et comédiens de la Comédie-Française. La troisième création radiophonique « Réécrire Molière » est diffusée et publiée ce jeudi 26 mars en exclusivité sur l’antenne et le site de RFI.