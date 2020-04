Toutes les vies d’Hanna Krall

« Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton voisin. » En 1995, pour son téléfilm Décalogue 8, Krzysztof Kieślowski s’est inspiré d’une histoire que lui avait racontée Hanna Krall. Par la suite, l’écrivaine polonaise a eu l’envie d’en faire un livre, publié à Varsovie en 2011. Margot Carlier vient de le traduire en français pour les éditions Noir sur blanc.

Il est des mots qui portent, comme ceux de Svetlana Alexievitch après son prix Nobel de littérature en 2015 : « J’ai découvert le monde à travers des gens comme Hanna Krall et Ryszard Kapuściński ». Et ce n’est pas un hasard si l’année suivante, Margot Carlier a rassemblé quelques-uns de leurs reportages chez le même éditeur sous un titre riche de sens : La mer dans une goutte d’eau.

Hanna Krall serait donc une écrivaine capable de saisir l’universel dans une histoire singulière. Mais la métaphore est réversible. Adam Michnik, rédacteur en chef du grand quotidien de Varsovie, Gazeta Wyborcza, qui l’a abondamment publiée comme tant d’autres figures du reportage littéraire polonais, a en effet écrit : « Nous disions du reportage que c’était un art qui permettait de voir une goutte d’eau dans la mer. » Autrement dit, Hannah Krall serait aussi capable de distinguer les singularités dans l’anonymat de la foule.

Comprendre, tout simplement

Les vies de Maria est une éblouissante démonstration de ce double pouvoir. Pendant la guerre, Maria accepte dans un premier temps de devenir la marraine d’une fillette juive, à la demande de sa maman, qui espère qu’un certificat de baptême lui permettra de survivre. Catholique pratiquante, la bienfaitrice se rétracte pourtant au dernier moment pour ne pas avoir à proférer de faux témoignage. Le point de départ de ce livre ne pourrait être au fond qu’une simple anecdote dans l’océan tragique de la Shoah.

On se souvient, par exemple, des Voisins de l’historien Jan Gross, qui montra, s’il en était encore besoin, combien les Juifs polonais avaient dû affronter, en plus des génocidaires nazis, l’hostilité parfois homicide de leurs compatriotes catholiques. Ici, l’antisémitisme puisait en partie dans une identité religieuse confondue avec l’identité nationale, vécues quelquefois jusqu’au fanatisme.

Mais « être reporter, écrit un autre maître du reportage littéraire polonais, Mariusz Szczygieł, c’est comprendre. Comprendre pourquoi l’être décrit se comporte ainsi et non autrement. Ne pas critiquer, ne pas achever, ne pas vanter, ne pas juger, ne pas embellir, mais comprendre. »

Pour Hannah Krall, c’est aussi déjouer les conforts de la morale commune et aller, comme elle l’a fait au temps du communisme, vers ce qui peut susciter la gêne, non pour condamner, mais pour amener précisément qui découvre son récit sur la voie d’une identification incommode. « Il faut donc tâcher d’écrire (…), prescrit Wojciech Tochman, un autre de ses disciples, de telle sorte que le lecteur, ne serait-ce que pour un court instant, rentre dans la peau du héros. Qu’il frissonne et pense : ça pourrait aussi m’arriver. »

Saisir l’ambiguïté

Dans Les vies de Maria, pourtant, il n’y a pas vraiment de héros, mais des figures ambiguës dont on ne sait si on doit les adorer ou les haïr, leur pardonner ou les mépriser. Après la première publication de son livre, qui comprenait trois parties, l’écrivaine a reçu le même jour deux témoignages sur un personnage parfaitement secondaire, Stanisław Sojczyński.

Le matin, la lettre d’une inconnue le présentait comme un assassin de communistes, condamné à mort comme tel après la guerre. Un peu plus tard dans la journée, le neveu du poète et dramaturge Tadeusz Różewicz lui rappelait au téléphone « l’admiration sans borne » que lui vouait son oncle, dont il était le commandant dans l’Armée intérieure.

Ce double regard lui a donné l’envie d’écrire une quatrième partie au livre, avant qu’elle ne découvre là ce qui fournira la matière de la cinquième - et pour l’instant dernière - partie : les deux Władysław Sokół, perçus comme le dédoublement d’un seul et même personnage, à l’instar des Véronique-Weronika de Krzysztof Kieślowski.

De plus en plus fragmentaire, au fur et à mesure que l’écriture progresse, le récit d’Hanna Krall se fait kaléidoscopique, propre à embrasser en quelques phrases chaque vie oubliée d’un pays longtemps martyr. « Plus la tragédie est grande, moins il faut de mots pour la décrire », dit-elle souvent. Et son livre en ce sens n’est pas seulement une leçon de littérature, mais un puits de sagesse et de savoir-vivre.

► Hanna Krall, Les vies de Maria, Éditions Noir sur Blanc, 2020, 18 euros.

► À lire aussi chez le même éditeur, Hanna Krall, Ryszard Kapuściński, La mer dans une goutte d’eau, 2016 et l’anthologie du reportage littéraire polonais, La vie est un reportage, 2005.

