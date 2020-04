Coronavirus: #CartooningForSolidarity, des dessins contre le Covid-19

Dessin du dessinateur Le Hic (Algérie) - Cartooning for Peace © Le Hic

Texte par : Siegfried Forster

Comment lutter contre le coronavirus ? Pour Cartooning for Peace, le réseau international de dessinateurs de presse engagés, le Covid-19 se combat aussi avec l’humour et l’impertinence du dessin, et à travers la solidarité à l’échelle mondiale. Le caricaturiste Patrick Lamassoure alias KAK nous explique l’initiative #CartooningForSolidarity.