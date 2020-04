«La Casa de Papel», saison 4, être confiné avec Netflix

Darko Peric et José Manuel Poga dans « La Casa de Papel », saison 4, une série de Netflix.

Si l'industrie du cinéma fait grise mine en ces temps de confinement forcé, les salles étant fermées et les sorties de films toujours repoussées, les plateformes de streaming profitent de l'enfermement. Surtout quand certaines séries événement font leur réapparition. Ce vendredi 3 avril, Netflix met en ligne les nouveaux épisodes de la série espagnole sur une bande de braqueurs, « La Casa de Papel ».

On prend les mêmes ficelles, et on recommence… Les braqueurs aux pseudonymes de grandes villes, Rio, Tokyo, Nairobi ou Helsinki, sont toujours vêtus d’une combinaison de chantier rouge, avec des masques à l’effigie de Salvador Dali.

Dans la première saison, ils s’étaient enfermés dans la fabrique nationale de la monnaie à Madrid, la désormais fameuse Casa de Papel. Dans cette saison 4, on les retrouve confinés ailleurs, dans la Banque d’Espagne. Mais les attachants voleurs sont en mauvaise posture : le cerveau de la bande, le Professeur, est en plein désarroi depuis le suicide, croit-il, de son amoureuse, Lisbonne.

En pleine période de confinement forcé

À l’intérieur de la banque, les rivalités entre les braqueurs s’expriment dangereusement. L’un d’entre eux est entre la vie et la mort et ils vont devoir improviser une opération délicate.

Des personnages haut en couleur, des situations parfois grotesques, des émotions exacerbées… Après une saison 3 décevante, cette quatrième partie ne fait pas dans la dentelle. Mais qu’importe, Netflix sait pouvoir compter sur une importante base de fans : la plateforme affirme que 34 millions d’abonnés avaient visionné la précédente saison en une semaine. Et, en pleine période de confinement forcé, ce record pourrait bien être dépassé par ces huit nouveaux épisodes.

