Lancement de la plateforme Disney+ en France

Ce mardi 7 avril est le jour J pour la plateforme de streaming Disney+ en France. Lancée en novembre dernier aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, le service de vidéo à la demande et sur abonnement de Disney débarque dans l’Hexagone. Les fans ultramarins devront attendre fin avril, voire l'automne pour La Réunion et Mayotte.

Le lancement initialement prévu était le 24 mars, jour où la plateforme a démarré dans sept autres pays européens. En France, Disney a dû céder aux requêtes du gouvernement français qui avait peur d'un engorgement des réseaux, déjà très sollicités en cette période de confinement. Il faut dire que le catalogue de la plateforme de Disney, qui agrège tous les classiques Disney, les films Marvel et les documentaires National Geographic, est de nature à attirer toute la famille devant le poste.

De la série inédite High School Musicalau documentaire animalier Elephant, auquel l'ancienne princesse royale Meghan Markle prête sa voix en version originale, en passant par des films inédits, Disney+ veut créer des rendez-vous. Les abonnements ont démarré à minuit et donnent accès à plus de 500 films et des milliers d'épisodes de séries, dont une trentaine de créations inédites.

Une programmation spéciale pour le lancement

La série la plus attendue est sans doute The Mandalorian. On y suit un chasseur de primes de l'univers Star Wars, casqué et mystérieux, chargé de débusquer un bébé Yoda, qui est déjà la coqueluche des réseaux sociaux depuis la diffusion américaine. Pour ses premiers pas en France, le groupe a monté une programmation spéciale avec la diffusion mardi soir du premier épisode de la série sur Canal+ en clair, puis sur C8 et CStar. Les blockbusters les plus récents seront en revanche absents du service à cause de la législation française.

Si Netflix a créé la mode du binge watching, le fait de regarder tous les épisodes d'une série d'un coup, la plateforme Disney fait l'inverse : elle mettra en ligne chaque vendredi les nouveaux épisodes pour fidéliser ses abonnés.

La plateforme revendique déjà 29 millions d'abonnés dans le monde en moins de trois mois. De quoi pouvoir prétendre rivaliser très rapidement avec Netflix.

