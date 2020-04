Chanter pour les soignants

Capture d’écran de la vidéo du collectif « Et demain ? ». Plus de 350 personnalités, artistes, sportifs, journalistes, se sont mobilisés pour chanter à l’unisson « Et demain ? »

Zinédine Zidane, Monica Bellucci, Arthur, Marc-Olivier Fogiel, Charlotte Gainsbourg, Omar Sy... les stars ont répondu à l'appel pour soutenir les hôpitaux.

De Jean-Louis Aubert à Zinédine Zidane, de Monica Bellucci à Jean Dujardin, ils ont répondu présents à l’appel et chantent, à l’unisson, un titre inédit intitulé Et Demain ?. Le clip a été dévoilé mardi soir à la télévision : 350 célébrités y chantent à l’unisson pour appeler aux dons en faveur de la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

Après SOS Ethiopie, La Chanson des Restos ou encore Des ricochets, la chanson Et demain réunit ces dizaines de personnalités, chanteurs, acteurs, journalistes, animateurs de télévision ou encore sportifs. Parmi elles : Kad Merad, Didier Deschamps, Hélène Darroze, Jean Dujardin, Jean-Jacques Goldman, Amel Bent, Omar Sy, Gérard Jugnot, Guillaume Canet, Soprano, Alexandra et Audrey Lamy, Zinédine Zidane, Muriel Robin et bien d'autres encore, qui ont participé à cette initiative.

Une gigantesque mosaïqque de vidéos

« Il a fallu en arriver là pour nous rassembler/Prendre conscience de l’importance de l’humanité/Ce combat, c’est le monde entier qui doit le mener/Car y a pas de couleur ni de religion pour être confiné/Il a fallu en arriver là pour les remercier/Ces héros du quotidien qui sacrifient leur vie pour notre santé/Ces mêmes qui criaient dans la rue : "Venez-nous aider !" », chantent les participants réunis à distance - confinement oblige - par une gigantesque mosaïque de vidéos.

« Dans cette période si difficile de questionnements et de solidarité (…), cette démarche a pour but de collecter des fonds auprès de chacun d’entre nous afin de soutenir et aider toutes ces personnes anonymes qui œuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d’espérer un autre... demain. Plus que jamais restons chez nous et pensons à eux ! », souligne la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans un communiqué.

Les dons seront recueillis via la page Facebook du collectif Et Demain ?.

