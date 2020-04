Et si toute la France dessinait?

Comment se distraire par temps de confinement ? Les artistes rivalisent de propositions, qu'elles soient musicales ou littéraires. Elles peuvent aussi être plastiques. Dans le cadre de l'Année 2020 de la bande dessinée, une opération intitulée « #Toute la France dessine » propose aux internautes de poursuivre une histoire courte initiée par un auteur reconnu.

C'est Florence Cestac, marraine de l'année de la BD, qui ouvre le bal. La dessinatrice, l'une des rares femmes lauréates du Grand prix de la ville d'Angoulême, a accepté cette proposition de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image (CIBDI) : « Le but, c'était de faire dessiner les gens, de donner le début de l'histoire et les internautes remplissent les deux cases vierges qui suivent ».

Lundi dernier, Florence Cestac a donc mis en ligne ses deux cases. On retrouve bien son style graphique rond, une mère à gros nez demande à son fils de battre le rappel avant le déjeuner. « Avec le confinement, c'est bien de trouver une situation que tout le monde connaît. Effectivement, j'ai pensé au repas. Je pense qu'il y a autant d'histoires que de déjeuners ».

Imagination surprenante

Les dessinateurs amateurs publient leurs créations sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Youtube) avec les hashtags #Toutelafrancedessine et #CultureChezNous... sans oublier de mentionner @2020annéeBD.

On peut donc déjà découvrir une sélection des strips, ces histoires courtes, déjà dessinées. Florence Cestac est épatée du résultat : « Je suis sur Facebook, mais je n'y vais pas souvent. Et j'ai vu deux résultats, des choses vraiment bien. Je n'aurais pas pensé à cela. Les internautes ont de l'imagination, c'est bien, continuez ! ».

Lundi prochain, c'est l'autre parrain de l'année de la BD, le dessinateur Jul, qui offrira deux cases à compléter. Une sélection des contributions de Toute la France dessine ! sera publiée chaque semaine sur les sites et réseaux sociaux partenaires de l’opération et exposée à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image lors de la prochaine édition du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

Florence Cestac, marraine de l’Année de la bande dessinée, a lancé l’initiative #Toute la France dessine ©Nicolas Guérin

► Retrouvez une sélection des contributions dans la galerie dédiée ici.

