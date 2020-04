Coronavirus et cinéma: la sortie des blockbusters hollywoodiens repoussée

Une affiche du film «Mulan» des studios Walt Disney qui devait sortir le 27 mars, domine un Hollywood Boulevard vide lors de l'épidémie de Covid-19, à Hollywood, Los Angeles , le 31 mars 2020. REUTERS/Lucy Nicholson

Texte par : Elisabeth Lequeret Suivre

Depuis les débuts de l’épidémie de Covid-19, le cinéma mondial est en berne. Arrêt des tournages et des festivals, et surtout fermeture des salles. Alors que le gouvernement français communique sur le possible modus operandi de la fin du confinement, les majors américaines repoussent les sorties de leurs films, anticipant la fermeture des salles jusqu’à fin août.