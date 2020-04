Festival d'Avignon, Eurockéennes, Francofolies, la saison blanche

L’épidémie de coronavirus entraîne l’annulation des festivals en France jusqu'à mi-juillet au moins. Le secteur de la culture s’attend à des mois difficiles.

Il y a cru jusqu'au bout ! Olivier Py, le directeur du festival d'Avignon travaillait encore la semaine dernière sur la programmation du plus grand rendez-vous de théâtre du monde, mais lundi soir, peu après l'intervention d'Emmanuel Macron, Avignon, qui attire 700 000 spectateurs, a annoncé son annulation.

Idem pour les Eurockéennes de Belfort, dans l'Est de la France et Main Square, à Arras, dans le Nord, prévus début juillet. Même verdict pour les Nuits de Fourvières et les Francofolies de la Rochelle. « A la suite des déclarations du président de la République, ce lundi 13 avril, n'autorisant pas la tenue des festivals jusqu'à la mi-juillet, la 36e édition des Francofolies de La Rochelle, qui devait se tenir du 10 au 14 juillet 2020, est donc reportée du 10 au 14 juillet 2021 », écrivent les organisateurs.

Quant à We Love Green, à Paris, avec Lana Del Rey, il n’y a pas encore d'annonce officielle, mais il pourrait ne pas avoir lieu non plus.

Malheureusement comme cela se profilait, l’édition 2020 des Francofolies n’aura pas lieu - On se donne rendez-vous en 2021 ! Prenez soins de vous, de votre famille, de vos proches. On reste là pour vous ! pic.twitter.com/Za6Ao0GKgi Francofolies (@francofolies) April 14, 2020

Un an et demi de fermeture…

L'organisateur des Vieilles Charrues, mi-juillet, lui, est très pessimiste sur l'avenir de sa grand-messe rock. « La tenue du festival, je n'y crois pas, confie le directeur Jérôme Tréhorel à l'AFP. Je vais demander dans les prochaines heures la réunion d'un conseil d'administration pour prendre sans doute la décision la plus douloureuse mais la plus raisonnable qui soit ».

Enfin, le festival de Cannes, décalé à fin juin- début juillet, devra trouver une autre date ou tout annuler.

Franck Riester, le ministre français de la Culture, a promis un plan de soutien spécifique au secteur. Des milliers d'emplois sont en effet menacés.

En Allemagne, l'Académie des sciences envisage la fermeture des stades et salles de concerts pendant un an et demi, dans le pire des cas. Même prédiction d'un expert américain en santé publique, Emmanuel Zeke, dans le New York Times.

Les mois à venir seront terriblement silencieux.

Pour le monde de la culture, les mois qui viennent seront difficiles. La mobilisation du @MinistereCC ne faiblira pas. Nous serons aux côtés de tous les acteurs culturels et mettrons en place un plan spécifique annoncé par @EmmanuelMacron ce soir. #Macron20h Franck Riester (@franckriester) April 13, 2020

