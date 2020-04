Troisième saison pour «Fauda», une série sur le conflit israélo-palestinien

Campagne de promotion à Tel Aviv lors du lancement de la première saison de Fauda en décembre 2017. JACK GUEZ / AFP

Texte par : RFI Suivre

Attentats, assassinats ciblées et torture : « Fauda », tournée en hébreu et en arabe, ne cache rien de la spirale de violence du conflit israélo-palestinien. Cette troisième saison insiste davantage encore sur le sort des civils, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas.