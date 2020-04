France: les libraires attendent le «plan de relance»

Ce lundi 27 avril, les libraires français attendent le « plan de relance » promis par le ministre de la Culture, Franck Riester, en espérant faire partie des commerces habilités à rouvrir leurs portes dès le 11 mai.

Antoine Fron est le gérant d’une librairie dans le 5e arrondissement de Paris. Sa librairie Les traversées, situé au cœur du quartier Mouffetard, est traditionnellement un lieu de rencontre et d’échanges pour ses habitués. À la tête d’une équipe de huit personnes, il gère la librairie depuis 15 ans.

« On reçoit plein de messages de sympathie, des gens qui nous disent : “Quand vous serez ouvert, on arrivera aussitôt.” Du coup, on va profiter de cet élan-là. Si l’ouverture interviendra vers le 15 mai, cela nous laisse jusqu’au 14 juillet, avant les gros départs en vacances possibles, pour remplir les stocks des gens. Une période qui me semble convenable pour reprendre l’activité. »

L'espoir de continuer à conseiller le public

L’espoir est grand de rouvrir dès la mi-mai et pour cela les préparatifs vont bon train.

« Pour l’instant, on a trouvé des panneaux en plexiglas pour sécuriser les caisses et les postes de travail. On a trouvé du gel et un système pour passer les livres sans difficulté à la caisse. »

Et pour continuer à conseiller le public et lui permettre de flâner parmi les rayons, Antoine Fron pense diviser l’espace en quatre circuits : littérature, essais, jeunesse et divers. Avec des sens uniques de circulation pour éviter que les clients se croisent. Ainsi, pour Les traversées, comme pour toutes les librairies, la réouverture de mi-mai permettrait de s’en sortir sans trop de dommages.

