«Pinocchio», Amazon Prime consolide sa place de rival de Netflix

«Pinocchio», un film de Matteo Garrone. © Greta De Lazzaris

Texte par : Sophie Torlotin

En France, toutes les salles de cinéma sont fermées au public depuis le 17 mars, et nul ne sait quand elles rouvriront. Dans ces conditions, certains producteurs et distributeurs décident de montrer leurs films sur des plateformes de streaming et renoncent donc à une sortie en salle. « Pinocchio », le nouveau film du réalisateur italien Matteo Garrone, grand habitué du Festival de Cannes, est donc désormais disponible sur Amazon Prime.