En France, les petits musées préparent la réouverture

En France, à partir de ce lundi 11 mai, les petits musées sont autorisés à reprendre leurs activités. L'Institut Giacometti, à Paris, est en train de préparer sa réouverture pour « solidairement réaffirmer le rôle de l’art dans la société et dans nos vies individuelles ».

Publicité Lire la suite

L’Institut Giacometti fait partie des petits musées habilités à ouvrir à partir d'aujourd'hui. Les préparatifs vont bon train pour accueillir d'une manière sécurisée les visiteurs à partir du vendredi 15 mai dans ce musée privé niché dans le XIVe arrondissement à Paris.

« C’est une chose qui était peut-être plus facile à mettre en place pour nous que pour d’autres, explique Catherine Grenier, la directrice de l'Institut Giacometti, qui dépend de la Fondation Giacometti. Nous étions déjà une institution dans laquelle nous limitions le public, et cela, non pas pour des raisons de coronavirus, mais puisque nous voulions favoriser une relation très intime des personnes avec les œuvres. Donc, nous avions un nombre réduit de personnes qui pouvaient être en même temps dans les espaces. Et nous avions mis en place, dès le début, un système de réservation en ligne par tranches d’horaire, qui n’était pas exclusive, mais quand même.

Aujourd'hui, nous rouvrons avec ce système de réservation en ligne par tranches d’horaires, et cette fois de manière exclusive. Il s'agit d'une visite par inscription, très facile à faire sur notre site Internet, par tranche de vingt minutes. Nous accepterons dix personnes à la fois, dans l’ensemble de l’espace. Et puis nous demandons aux visiteurs, par une charte de visiteur, de venir avec un masque et de respecter certaines consignes de sécurité comme garder la distance, etc. »

L’Institut Giacometti reste l’un des très rares musées à ouvrir cette semaine en France. Car, pour l'instant, il n’existe pas de critères clairs pour définir un petit musée. Et les préfets n’ont pas encore publié – en accord avec les collectivités et directions régionales des affaires culturelles (DRAC) - des listes avec les musées autorisés à ouvrir.

L'Institut Giacometti, à Paris, est en train de préparer sa réouverture le 15 mai. © Siegfried Forster / RFI

► L’Institut Giacometti rouvrira ses portes sur réservation en ligne à partir du vendredi 15 mai, toujours entre jeudi ou vendredi et dimanche.

► À lire aussi : «Prière au wifi, l’art au temps du coronavirus»

► À lire aussi : Arts: «créer de nouvelles croyances pour résister au monde actuel»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne