Aldebert, le «Corona Minus» du chanteur star chez les enfants

À Paris, ce jeudi 14 mai, un écolier sur sept est de retour à l’école. Aldebert, chanteur star chez les enfants, vient de sortir une nouvelle chanson : « Corona Minus ». Pour la « rentrée » des élèves, il a mis en musique les fameux « gestes barrières » qui évitent de se transmettre le coronavirus.

Dans Corona Minus, destinée à la prévention, Aldebert présente le virus comme un monstre extra-terrestre. Cette chanson lui a été demandée par France Télévision. Et, au départ, le chanteur a trouvé le pari un peu difficile à relever.

« Je disais : houlà, comment faire sonner dans une chanson des phrases comme : "Mouchez-vous une seule fois et jeter votre mouchoir après l’utilisation" ? Ça fait un peu manuel ou mode d’emploi. Je ne savais pas du tout comment m’en sortir. Dès que j’ai trouvé cette idée d’extraterrestre, de personnifier ce virus comme une grosse bestiole méchante, un peu comme le méchant dans le film Le Cinquième élément qui arrive et menace la terre, c’était plutôt un plaisir... »

Un clip va sortir dans quelques jours. Pour cela, Aldebert a fait appel à ses jeunes fans sur ses réseaux sociaux. Le clip sera diffusé sur toutes les antennes du groupe France Télévisions à partir du 22 mai. Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et celui de la Culture sont également partenaires de ce projet. Et tous les droits seront reversés à Emmaüs, l’association qui lutte contre la misère et l’exclusion.

