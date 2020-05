Allemagne: Rolf Hochhuth, mort d’un provocateur

Le dramaturge allemand vient de disparaître le 13 mai, à 89 ans. Personnage controversé, cet auteur très politique restera dans l’histoire comme celui qui aura provoqué le plus grand scandale théâtral en Allemagne depuis la guerre.

Berlin, le 20 février 1963. La première d’une pièce d’un auteur de 32 ans, quasi inconnu, est à l’affiche. Moins de 20 ans après la fin de la guerre, dans l’Allemagne du miracle économique où l’heure est plus à la reconstruction qu’à l’introspection sur le passé nazi, le spectacle fait l’effet d’une bombe. La puissante maison d’édition Bertelsmann pour laquelle l’auteur Rolf Hochhuth travaillait comme lecteur a refusé de publier la pièce. Un autre éditeur ne s’empresse pas de le faire. Il s’y résout lorsque le metteur en scène de renom Erwin Piscator annonce qu’il va monter la pièce à Berlin.

Le pape Pie XII face à la Shoah

L’auteur y dénonce un sujet qui le taraude depuis son adolescence, le silence du pape Pie XII face au nazisme et à la Shoah. La pièce s’intitule en allemand Der Stellvertreter (Le représentant), celui de Dieu sur terre à savoir le pape. Elle sera traduite en français par Le vicaire.

Deux hommes, le SS Kurt Gerstein, un personnage authentique, et le jeune prêtre Riccardo Fontana (inventé par Hochhuth), tentent d’alerter le monde sur le génocide nazi contre les juifs. Le second se rend à Rome espérant convaincre le pape de prendre position, mais ce dernier refuse. Le jeune vicaire se joint alors à une colonne de déportés et meurt à Auschwitz.

Un scandale mondial

La pièce provoque un scandale mondial. Le gouvernement allemand s’excuse auprès du Vatican, un geste que le chancelier Helmut Kohl réïterera dans les années 1980. Lorsque Le vicaire est monté au théâtre de l’Athénée à Paris quelques mois plus tard, Jorge Semprun, l’ancien résistant espagnol déporté à Buchenwald, rédige l’adaptation. Le public dans la salle hurle au scandale criant : « C’est une honte ! Vive Pie XII ! ». En Suisse, des milliers de personnes manifestent devant le théâtre où la pièce est jouée. Le scandale qui entoure la pièce se poursuit de l’autre côté de l’Atlantique à New York. Le cardinal Francis Spellmann, un proche de Pie XII, fait campagne contre la mise en scène.

La philosophe d’origine allemande Hannah Arendt qui a publié l’année précédente son livre sur le procès du responsable nazi, Eichmann à Jérusalem, dans lequel elle développe le concept de la « banalité du mal » se produit à la télé américaine pour défendre Le Vicaire. La mise en scène à Broadway obtient le prix très renommé Tony Award. Près de quarante ans après, le film Amen de Costa-Gavras adapte la pièce au cinéma.

Le rôle de l'Église catholique

L’œuvre, au-delà de sa carrière et des polémiques, influence le travail de mémoire. Pie XII, longtemps vénéré, devient le pape le plus critiqué du XXe siècle. Les chercheurs se penchent sur le rôle de l’Église catholique et du Vatican durant la guerre. Les archives du Saint-Siège s’ouvrent. L’Allemagne se penche sur le dossier de Kurt Gerstein, retrouvé pendu dans une prison parisienne en 1945. Ce chimiste dans la SS a organisé l’approvisionnement des camps d’extermination nazis en zyklon B, le gaz utilisé pour tuer les prisonniers. Il informe les Alliés dès 1942. En 1965, il sera réhabilité.

Rolf Hochhuth ne parviendra plus tard jamais à obtenir un succès comparable à celui remporté par Le Vicaire. Mais le dramaturge demeure une figure centrale de la vie culturelle et politique allemande avec des écrits engagés, dénonçant les fautes individuelles dans des situations difficiles. Rolf Hochhuth dérange, irrite, suscite des polémiques, des rejets et même la haine. L’histoire, à commencer par le Troisième Reich, figure souvent au cœur de ses écrits. En 1967, il critique dans Soldats, nécrologie de Genève les bombardements britanniques contre les villes allemandes durant la guerre. Cette pièce s’inspire pour partie des travaux de l’historien David Irving, devenu plus tard négationniste. Lorsque Hochhuth prend la défense de l’universitaire dans un magazine allemand d’extrême-droite en 2005 estimant que Irving ne remet pas l’holocauste en cause, les condamnations sont nombreuses. Le dramaturge s’excuse quelques jours plus tard.

Le cas Hans Filbinger

À la fin des années 1970, une nouvelle pièce de Rolf Hochhuth fait des vagues et provoque la démission du ministre-président chrétien-démocrate de la région du Bade-Wurtemberg Hans Filbinger. Un amour en Allemagne raconte une histoire d’amour entre un prisonnier de guerre polonais et une femme allemande durant la Seconde Guerre mondiale. L’œuvre révèle le rôle joué par le responsable politique de la CDU comme juriste dans une condamnation à mort prononcée à la fin de la guerre.

Deux ans après la réunification, Rolf Hochhuth avait dénoncé dans Wessis in Weimar « l’annexion » de la RDA communiste par l’Allemagne de l’Ouest. Dans La controverse McKinsey, il s’en prenait plus tard au rôle du patronat avec un passage polémique dans lequel il semble avaliser le recours à la violence ce qui rappelait les assassinats perpétrés par les terroristes de la Fraction Armée Rouge contre des responsables des milieux économiques allemands.

Le Berliner Ensemble et Rolf Hochhuth

Les théâtres de renom ne jouaient plus vraiment depuis longtemps les œuvres de Hochhuth ces dernières années. À l’exception du célèbre Berliner Ensemble dans la capitale allemande. L’écrivain avait racheté aux ayants droit de l’ancien propriétaire juif le terrain sur lequel se dresse l’ancien théâtre de Bertolt Brecht. Depuis, la ville de Berlin le loue à la fondation créée par Hochhuth avec l’obligation une fois par an de monter une pièce du propriétaire.

L’auteur a continué jusqu’à sa mort de polariser par des déclarations provocantes. Il reconnaissait en 2016 que ses nombreux différends ne se limitaient pas à la sphère professionnelle et que ses fils ne voulaient plus lui parler.

