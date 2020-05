France: Altice Média cède le journal Libération à un fonds de dotation

En France, c'est une évolution inédite dans l'histoire de la presse : le journal Libération, classé à gauche, va devenir la propriété d'une structure à but non lucratif. Altice Média se sépare juridiquement du quotidien qui va être transféré à un fonds de dotation censé garantir son indépendance.

Le modèle a déjà été adopté par le site d'information français Médiapart. Et, depuis les années 1930, par le quotidien britannique The Guardian. Mais pour la presse écrite, la presse papier, en France, c'est une première.

Altice Média, entre autre propriétaire de BFM TV, de la radio RMC et de l'opérateur téléphonique SFR, va placer Libération dans une entité baptisée « Fonds de Dotation pour une presse indépendante ». Selon Altice Média, il s’agit d’une structure « non cessible et non capitaliste à but non lucratif ».

Pourquoi ?

Le groupe de Patrick Drahi s'engagerait - sans contrepartie - à éponger les dettes de Libération et à lui permettre de se développer à l'avenir. D'autres mécènes pourraient abonder le fonds de dotation, sans en tirer de bénéfice. Car les bénéfices, s'il y en avait, seraient reversés à des associations caritatives.

En apparence désintéressée, cette opération permet à Patrick Drahi de mettre de l'ordre dans Altice Média, qui ne posséderait plus directement de journaux papier, peu rentables. L’année dernière, Altice s'était déjà séparé de l'hebdomadaire L'Express.

L'idée d'un fonds de dotation

Quoi qu'il en soit, l'idée d'un fonds de dotation n'aurait peut-être pas déplu aux fondateurs de Libération, deux hommes de gauche, le philosophe Jean-Paul Sartre et Serge July. En plus, cette idée pourrait faire des émules. En tout cas, elle revient régulièrement pour conforter l'indépendance d'un autre grand journal français, Le Monde.

