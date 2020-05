Les nouveaux mots du Larousse 2021

(c) Larousse

C'est un rituel. Chaque année, de nouveaux mots entrent dans le dictionnaire. Les linguistes de l'édition 2021 du Larousse en ont retenu 150. Ils sont autant de révélateurs des mutations de la langue que des évolutions du monde et de nos sociétés.

Pour entrer dans le dictionnaire, il ne suffit pas d'être un mot à la mode, mais plutôt d'avoir déjà fait ses preuves. Beaucoup de nouveaux venus sont entrés dans le langage courant, d'autres s'imposent du fait des avancées scientifiques ou technologiques. Un chatbot, par exemple, est cette sorte de conseiller virtuel capable de répondre à vos questions d'internaute. C’est un programme informatique basé sur l'intelligence artificielle.

À la lettre B, vous vous interrogerez peut-être sur le mot blob. Il s’agit d’un champignon aux propriétés biologiques surprenantes, capable de fusionner avec d'autres organismes pour mieux s'adapter.

Entrer dans le dictionnaire signe parfois la reconnaissance d'un phénomène. C'est le cas de féminicide, qui désigne le meurtre d'une femme en raison de son appartenance au sexe féminin.

Le quotient émotionnel fait son entrée

Les black bloc, présents depuis plusieurs années lors des grandes manifestations, sont officiellement répertoriés comme des militants radicaux, anarchistes ou autonomes organisés pour attaquer violemment les symboles de l'État et du capitalisme. Les antivax luttent, eux aussi, mais contre les vaccins. Sous leur influence, la rougeole a d'ailleurs refait son apparition dans des régions où elle avait été éradiquée.

Enfin, sachez que l'intelligence ne se mesure pas qu'au quotient intellectuel. On le savait déjà. Le quotient émotionnel, tout aussi important, désigne la capacité à comprendre ses propres émotions et celles des autres. Il fait son entrée dans la nouvelle édition du Larousse.

Au total, l'édition 2021 compte plus de 63 500 mots et 28 000 noms propres et sera disponible en librairie le 3 juin.

