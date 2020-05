«Space Force»: l’armée de l’espace fait (déjà) rire sur Netflix

L’armée de l’espace américaine a enfin son show télévisé. Netflix lance le 29 mai Space Force sa nouvelle série, portée par Steve Carell et John Malkovich. Loin d’héroïser ces soldats, elle en dresse un portrait teinté d’ironie et inspiré d’enjeux politiques bien sérieux.

« Le président veut une domination militaire spatiale et des bottes sur la Lune en 2024. » C’est la mission qui est confiée au général Naird, alias Steve Carell, dans la nouvelle série de Netflix. L’acteur, qui est aussi réalisateur, transforme la nouvelle armée de l’espace officiellement créée le 20 décembre dernier en un univers comique. Steve Carell est parti de peu en admettant lui-même que, au début du projet, le simple nom de la jeune « force spatiale des Etats-Unis » lui semblait relever du gag : « Il n’y avait pas de série, pas d’idée. Ça ne reposait sur rien. A part ce nom qui faisait rire tout le monde. »

Steve Carell a rapidement invité Greg Daniels, réalisateur avec lequel il avait déjà travaillé dans The Office, récompensé d’un Emmy Awards de la meilleure série comique en 2006. Dans Space Force, ils s’attaquent à un univers professionnel un peu plus atypique : des généraux, des militaires pas toujours à l’aise avec des armes à feu, des scientifiques plus ou moins motivés par la guerre dans l’espace et leurs familles qui ne semblent pas vouloir coopérer.

Un comique à deux vitesses

La caricature permet un comique accessible, jouant sur les stéréotypes les plus classiques des séries comiques américaines. La capitaine Ali (Tawny Newsome) utilise régulièrement un argot propre aux communautés afroaméricaines, tandis que le docteur Chan (Jimmy O. Yang) incarne l’Asiatique évidemment geek qui en a marre d’être pris pour un Chinois. Chacun alterne entre une validation et une remise en question des clichés. Le tout saupoudré de fusées qui explosent et de rebondissements absurdes, qui amuseront ceux qui ont le rire facile.

Au-delà de la conquête de l’espace, la série s’inspire de relations professionnelles modernes plus larges, déjà vues dans The Office : le communicant plus intéressé par Twitter que par la mission, l’émancipation au travail des femmes, le choc des générations, l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ou encore les aspirations démesurées des jeunes diplômés. Une vie de bureau presque comme les autres.

Les auteurs apportent cependant un second niveau d’humour, très politique et beaucoup plus fin. Space Force raconte parfaitement comment un général américain doit aujourd’hui composer avec les batailles budgétaires devant les parlementaires, la coopération avec des alliés étrangers ou encore l’intense lobbying des firmes industrielles privées pour vendre leurs produits aux militaires.

Derrière la blague, de vrais enjeux

L’un des principaux axes de confrontation du récit oppose le général Naird, le militaire, partisan de résoudre les problèmes à coups de bombes et le docteur Mallory (John Malkovich), adepte de la coopération internationale et hostile à l’investissement dans l’armement. Cette dualité, au-delà des situations comiques qu’elle génère, illustre parfaitement une grande partie du débat actuel en matière de militarisation de l’espace.

Les Etats-Unis ont annoncé, à travers la voix du président Donald Trump, la création d’une « force de l’espace » le 18 juin dernier. Elle est officiellement née le 20 décembre 2019, après avoir regroupé les différentes unités travaillant sur le sujet, notamment au sein de l’armée de l’air. Ses 16 000 hommes travaillent notamment au pilotage de satellites militaires afin d’assurer le contrôle militaire de l’espace. Leur travail est des plus sérieux et joue un rôle clef dans la force de frappe nucléaire du pays.

Dans sa conquête de l’espace, les Etats-Unis font face à une Chine qui parvient même à avoir de l’avance dans la série. Dans la réalité, cette compétition est clairement affichée. Les documents officiels du département de la défense américain ne cessent de désigner Pékin comme un «adversaire stratégique» dans l’espace. La Chine, elle, multiplie les efforts normatifs pour essayer de limiter la liberté d’action nord-américaine. Elle cherche notamment à imposer des négociations internationales sur les armements spatiaux, sans pour autant faire preuve d’une réelle transparence dans ce domaine.

Si Space Force moque cette approche militariste des Etats-Unis, la série ne va jamais jusqu’à la condamner réellement. Le ton n’est pas ici celui d’un Stanley Kubrick dans Full Metal Jacket en son temps : Steve Carell et Greg Daniels ironisent sans plonger dans la contestation franche. Ils ont tout de même un vrai mérite : alors que le septième art américain a souvent tendance à dépeindre ses soldats en héros, les auteurs s’autorisent des nuances. Avant de nous raconter l’histoire d’hommes et de femmes de l’espace, Space Force nous raconte d’abord des histoires d’hommes et de femmes tout court.

Space Force, saison 1, à découvrir sur Netflix à partir du 29 mai.

