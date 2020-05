La 3e Scène numérique: «Il n’y a que l’Opéra de Paris qui le fait»

Unique en son genre, elle réunit des cinéastes, chorégraphes, plasticiens, acteurs aussi divers que Bertrand Bonello, Ramzi Ben Slimane, William Forsythe, Clément Cogitore ou Mathieu Amalric. « La 3e Scène de l’Opéra de Paris est un peu un “Netflix gratuit” du court métrage », affirme Philippe Martin, producteur de film et directeur artistique de cette plateforme de l’excellence accessible de l’Opéra de Paris. Entretien.

RFI : L'Opéra Garnier et l’Opéra Bastille sont deux scènes célèbres dans le monde entier. De quelle façon, la 3e Scène est-elle unique au niveau international ?

Philippe Martin : L’Opéra de Paris est la seule grande institution qui a décidé d’avoir une plateforme numérique pour laquelle il y aurait des créations distinctes des captations ou des choses qu’on voie en général. Ce sont des productions faites pour cette plateforme numérique et auxquelles on peut accéder gratuitement dans le monde entier. Une plateforme culturelle avec une éditorialisation propre. Il n’y a que l’Opéra de Paris qui le fait.

De nombreux projets naissent actuellement sur Internet. Des plateformes comme le Los Angeles Dance Project de Benjamin Millepied ou batshevacreates.com de la Batsheva Dance Compagnie à Tel Aviv. La 3e Scène, créée en 2015 par Stéphane Lissner, directeur de l’Opéra de Paris, est-ce que c’était un projet précurseur ?

On peut dire qu’il l’est toujours, parce qu’il est gratuit. Le principe de la 3e Scène est un peu d’être un « Netflix gratuit » du court métrage. On peut y voir une soixantaine de films d’une durée assez brève. Et n’importe qui peut les voir, ce qui n’est pas le cas de la plupart des autres plateformes qui sont toujours payantes.

Depuis l’expérience du confinement, beaucoup d’artistes et institutions culturelles s’intéressent au virtuel. Le musée du Louvre a déclaré d’avoir multiplié par dix les visites de son site depuis mars. Qu’est-ce qui a changé pour la 3e Scène ?

La fréquentation a beaucoup augmenté [par rapport aux 5,4 millions de vues entre 2015 et 2019, ndlr]. Il va y avoir entre 700 000 et 800 000 visionnages de plus, juste pendant la durée du confinement. Selon les films, il y a eu entre cinq et dix fois plus de vues que l’année dernière, à la même époque. C’est sûr, le projet a trouvé tout son sens pendant le confinement.

Avez-vous observé un changement de comportement de votre public ?

C’est un public beaucoup plus jeune que le public moyen de l’opéra. Beaucoup ne fréquentent pas l’opéra. C’était le projet du départ, de s’adresser à un public qui ne soit pas celui de l’opéra. Sur YouTube, et c’est tout à fait exceptionnel, on s’est rendu compte que nos films, une fois sur deux, sont vus en entier. C’est un vrai succès. Les gens découvrent par hasard un film d’un artiste qu’ils connaissent ou ne connaissent pas, sur un sujet qui peut leur paraître étrange. Et une personne sur deux regarde le film en entier. C’était vraiment une surprise importante.

Et cela marche en France, mais aussi beaucoup à l’étranger. Après la France, les États-Unis et le Brésil sont les pays où il y a le plus de vues.

« Les Indes galantes », une création de Clément Cogitore pour la 3e Scène. (c) OnP Les Films Pélléas

Très longtemps, beaucoup parmi les artistes du spectacle vivant étaient plutôt réticents par rapport à des projets numériques. Ont-ils changé ?

Moi, je ne sens pas de barrière. La 3e Scène donne à un artiste la possibilité de faire quelque chose qu’il ne ferait nulle part ailleurs. La plupart de ces artistes n’auraient jamais fait un court métrage pour le cinéma comme ils l’ont fait pour la 3e Scène. Ils n’auraient pas fait une œuvre pour l’art contemporain comme ils l’auraient fait pour la 3e Scène. Ce principe de plateforme appelle à une expression propre. Donc, il n’y a pas de réticence. Au contraire, il y a beaucoup d’intérêt et de curiosité.

La vidéo de Clément Cogitore, Les Indes galantes, qui a été ensuite transformée en spectacle d’opéra, est considérée comme un tournant pour la 3e Scène. La crise du coronavirus, est-ce un nouveau tournant pour la perception et les activités de la plateforme ?

Ce qui est sûr, c'est que la crise du coronavirus aura beaucoup contribué à la notoriété de la 3e Scène. Beaucoup ont découvert la 3e Scène à cette occasion. Pendant deux mois, les institutions culturelles ont essayé d’exister sur le numérique en mettant des spectacles en ligne, en faisant des interventions. Et on s’est rendu compte que l’Opéra de Paris a déjà eu ce projet depuis plusieurs années. Et le projet est aujourd’hui assez abouti. Le catalogue est assez impressionnant.

Les deux scènes de l’Opéra Garnier et de l’Opéra Bastille resteront peut-être fermées jusqu’à la fin de l’année. La 3e Scène sera donc la seule scène ouverte. Cela, signifie-t-il une augmentation du budget et plus de créations en ligne ?

Je pense qu’une augmentation du budget [actuellement 600 000 euros par an sur un budget de 225 millions de l'Opéra de Paris, ndlr] n’est pas du tout à l’ordre du jour. C’est délicat de répondre à cette question, parce que l’Opéra de Paris traverse une situation financière tellement difficile que je ne crois pas que le budget de la 3e Scène va augmenter... Il faut que je me batte beaucoup pour qu’il puisse durer.

Philippe Martin, fondateur de la société de production cinématographique Les Films Pelléas et directeur artistique de la 3e Scène de l'Opéra de Paris. ©Laurent Champoussin

En plus d’un certain mélange des publics, la 3e Scène entreprend également une hybridation des arts, mais aussi des lieux. Les films sont disponibles partout et la scène de la création elle-même peut être transposée n’importe où. L’exposition Opéra Monde au Centre Pompidou-Metz a montré comment la plasticienne afro-américaine Kara Walker a projeté l’histoire de l’opéra de Bellini, Norma, dans un pays africain colonisé ou comment l’Allemand Christoph Schlingensief a créé un village-opéra au Burkina Faso. Aujourd’hui, sur la 3e Scène, le chorégraphe Ramzi Ben Slimane envoie son danseur Lorenzo Da Silva dans les rues de Barbès. Et Bintou Dembélé, première femme noire à signer une chorégraphie à l’Opéra de Paris, fait danser Les Indes galantes de Rameau sur des mouvements de krump. Dans les arts plastiques, il y a 40 ans, l’exposition Les Magiciens de la Terre a fait tomber les frontières de l’art occidental. Est-ce que la 3e Scène envisage de jouer un rôle similaire pour l'opéra ?

C’est une remarque très intéressante, parce que dans les films qui sont tournés, mais pas encore mis en ligne sur la 3e Scène, il y a notamment un film d’un réalisateur algérien, Karim Moussaoui (Les Divas du Taguerabt). Il s’interroge : qu’est-ce que serait un opéra en Algérie, par rapport à la tradition musicale algérienne ? Le réalisateur iranien Jafar Panahi évoque dans Hidden la question de la voix et de l’impossibilité de chanter pour certaines chanteuses en Iran aujourd’hui, face à des interdictions religieuses. Donc, ces questions sont au cœur du développement de la 3e Scène. Comment faire résonner cette forme d’expression qui est l’opéra dans d’autres pays que la France, dans des pays très éloignés de notre culture de l’opéra.

Ce mercredi 27 mai, vous mettez en ligne une nouvelle création, Violetta, le premier court métrage de Julie Deliquet. Quel est son aspect innovateur ?

J'ai beaucoup aimé ses mises en scène à la Comédie-Française. Le film met en parallèle à la fois une chanteuse qui joue le rôle de Violetta dans La Traviata de Verdi. On la voit se préparer et interpréter cette femme qui meurt à la fin de l’opéra. Julie Deliquet fait résonner cette histoire avec une femme d’aujourd’hui qui commence une chimiothérapie à l’hôpital Gustave-Roussy de Villejuif. Le film est une réflexion sur l’interprétation. Comment interprète-t-on une femme malade au XIXe siècle et comment interprète-t-on une femme malade aujourd’hui ? C’est un film très fort esthétiquement, très marquant et très émouvant.

► Le site officiel de la 3e Scène de l'Opéra de Paris

