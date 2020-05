Le Kanak Emmanuel Kasarhérou, nouveau président du musée du Quai Branly

La présidence du grand musée français des cultures non occidentales reste française, mais change de continent avec la nomination d’un conservateur kanak. Emmanuel Kasarhérou, partisan de la construction d’une « identité partagée », a été nommé ce mercredi 27 mai, en Conseil des ministres, à la tête du musée du quai Branly-Jacques Chirac, à Paris.

Certains se souviennent encore de Kanak. L’Art est une parole au musée du Quai Branly. La plus importante exposition jamais réalisée sur la culture kanak était le fruit de trente ans de recherches et de la volonté d’Emmanuel Kasarhérou.

Sept ans plus tard, à l’âge de 60 ans, l’ancien directeur du Centre culturel Tjibaou de Nouméa prend les rênes du vaisseau-amiral des collections africaines, océaniques et asiatiques en France, dont Kasarhérou était depuis 2014 le responsable de la coordination scientifique au Quai Branly.

Haut lieu du dialogue des cultures et du débat sur la restitution

Premier Kanak à diriger un grand musée métropolitain, Emmanuel Kasarhérou doit assurer la succession de Stéphane Martin qui avait transformé l’institution depuis son ouverture en 1998 en un haut lieu du dialogue des cultures avec une politique d’acquisitions volontaire et des recherches et des expositions de renommée internationale.

En même temps, le musée du Quai Branly se trouve aussi au cœur du débat sur la restitution, décidée par le président français Emmanuel Macron en 2017, lors d’une visite à Ouagadougou. Dans leur rapport rendu au président français en 2018, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy ont listé 90 000 pièces acquises par la France durant la colonisation.

Depuis, le débat est ouvert et très vif entre des partisans de l’inaliénabilité des œuvres et des adeptes d’une politique de circulation et d’échange des collections ou les militants d’une restitution définitive et sans conditions des pièces en question. Avec la nomination à la présidence d’un spécialiste d’origine kanak, le gouvernement a pris en compte le souhait de Stéphane Martin de « coloriser » le musée. La nomination de cet expert des cultures océaniennes permet une certaine « décontinentalisation » de la direction tout en évitant de trop polariser le débat autour de la restitution en nommant un expert des cultures africaines ou d’origine africaine.

Fils d'un père kanak et d'une mère métropolitaine

Né à Nouméa, en 1960, d’un père kanak et d’une mère métropolitaine, Emmanuel Kasarhérou occupe une place importante dans l’histoire culturelle de ce peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. En 1985, il a été désigné pour diriger le musée de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, en plein guerre civile. Vingt ans plus tard, il sera nommé à la direction du Centre culturel Tjibaou, un hommage à Jean-Marie Tjibaou, fondateur du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), assassiné en 1989. Inauguré en 1998 par François Mitterrand, l’ouverture de ce grand centre culturel océanien fût un geste à la fois culturel et politique pour marquer l’accord de Nouméa.

Aujourd’hui, sa nomination au musée du Quai Branly-Jacques Chirac s’inscrit aussi dans la politique de réconciliation de l’Elysée. En 2018, le président Macron fut le premier président de la Ve République à se déplacer à Ouvéa pour commémorer l’assaut meurtrier en 1988 contre les indépendantistes après une prise d’otages de gendarmes sur place. Le 6 septembre est prévu un référendum sur l’indépendance de cette collectivité française en Océanie dans le cadre du processus de décolonisation de l’accord dit de Nouméa.

« Il est essentiel d'assumer l'histoire coloniale de notre pays »

En 2013, lors de l’exposition sur l’art kanak, Kasarhérou avait déclaré au micro de rfi.fr qu’« il est essentiel pour moi d’assumer l’histoire coloniale de notre pays », rappelant que l’accord de Nouméa signifiait la fin de la tutelle française. « Ce qui est le plus important pour nous, c’est de se projeter avec ces références comme des éléments qui participent à la construction d’une identité partagée. On ne peut pas choisir un destin dans lequel on va continuer à pérenniser un discours qui nous a annihilés et nous a rendu étrangers notre patrimoine. Il faut l’assumer, les Français et les Kanaks. »

