Les mémoires de Woody Allen, un plaidoyer au goût d'amertume

Woody Allen à Saint-Sébastien, en Espagne, le 9 juillet 2019. ANDER GILLENEA / AFP

Texte par : Elisabeth Lequeret Suivre

L’auteur de Manhattan et d’Annie Hall sort son autobiographie, Soit dit en passant, ce mercredi 3 juin. Il y parle avec humour de sa carrière et de sa vie privée, et revient plus gravement sur l’accusation d’agression sexuelle lancée par sa fille Dylan.