Cinéma: faute de festival, un label «Cannes» décerné à une cinquantaine de films

Après avoir longtemps affirmé que sa 73ème édition se tiendrait, après avoir tenté de la reporter avant, la mort dans l'âme, de l'annuler, le festival de Cannes a malgré tout dévoilé sa sélection.Le directeur Pierre Lescure et le délégué général Thierry Frémaux ont rendu publique mercredi soir sur la scène d'un cinéma George V désert une liste de 56 films constituant sa «sélection officielle». Ces 56 films sortiront tous en salles, et pourront donc arborer sur leur affiche le célèbre logo avec sa Palme d'or.

Il y a les habitués, les nouveaux venus, et les primo cinéastes. L'Américain Wes Anderson et son casting franco-américain 4 étoiles pour The French Dispatch y côtoie la Libanaise Danielle Arbid et son adaptation du roman Passion simple...

On retrouve le Britannique Steve Mac Queen avec deux films sur la communauté noire en prise avec les violences policières dans les années 70 et on découvre l'Egyptienne Ayten Amin avec un film sur la jeunesse de son pays...

Le documentariste congolais Dieudo Hamadi se retrouve pour la première fois en sélection du plus grand festival du monde qui accueille également 5 films d'animation...

Le millésime 2020 du festival de Cannes n'aura pas lieu, mais tout est fait pour que sa sélection ait la saveur d'une édition réelle. Le délégué général Thierry Frémaux n'a pas précisé quels films auraient pu se retrouver en compétition ou en séances spéciales mais il fait remarquer que cette sélection inhabituelle comporte beaucoup de premiers longs métrages, de films réalisés par des femmes, et de films français...

Un millésime à plusieurs titres donc parfaitement exceptionnel.

