Avec Africa Together, des stars donnent de la voix contre le coronavirus

Un grand concert de deux jours a été organisé et diffusé sur les réseaux sociaux pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Facebook

Lutter contre le coronavirus en Afrique en utilisant l'arme des réseaux sociaux. C'était le sens de l'événement Africa Together organisé jeudi et vendredi par Facebook et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Vendredi soir, ce sont les artistes francophones qui ont donné de la voix, suivis par des milliers de personnes.