France: le château de Versailles a rouvert ses portes, les visiteurs réjouis

Symbole du déconfinement en cours, le Château de Versailles, ce joyau du patrimoine français avec ses 800 hectares de jardins, a rouvert ses portes samedi pour le plus grand bonheur des visiteurs qui ont rarement l'occasion de visiter le palais du Roi-Soleil dans ces conditions. Reportage.

La galerie des glaces, ses 800 m2, 357 miroirs, ses dorures dépoussiérées pendant le confinement. Et sans ses hordes de touristes. Le bonheur pour Florence, venues parmi les premiers visiteurs hier matin.

« C'est presque une visite guidée. On est en petit comité. On peut circuler un peu plus lentement que d'habitude. Il y a une magie aujourd'hui. »

Un sentiment partagé par Katia, une étudiante ukrainienne à Paris.

« La dernière fois il y avait vraiment énormément de touristes. On a passé au moins trois heures pour y accéder, c'est pour ça aujourd'hui on est très contents, qu"on peut profiter de cette beauté en France. »

Pour découvrir le Château, jusqu'à nouvel ordre, il faut réserver un créneau horaire : 500 personnes maximum à l'intérieur par heure. Même si c'est complet ce week end, cela revient à 4 500 visiteurs par jour, le quart de la fréquentation habituelle en cette saison. En contre partie, pour cette visite privilégiée : le port du masque obligatoire dès l'âge de 11 ans à l'intérieur, et un sens de circulation à suivre.

Louis, 29 ans, n'y voit rien à redire, au contraire. « Ce qui est bien c'est que tout le monde porte le masque correctement, les gens ne se collent pas les uns aux autres. Et que voilà... en toute sérénité. Comme ça ça permet de soutenir aussi un petit peu la culture à notre façon. »

Un soutien bienvenu pour le Château de Versailles, lui qui tire 70% de ses recettes de la billetterie, et se voit aujourd'hui privé des touristes étrangers qui constituent habituellement 80% de ses visiteurs.

