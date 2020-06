Sébastien Tellier fait son retour avec un album hommage à la «vie domestique»

Audio 03:19

Le chanteur Sébastien Tellier et sa femme Amandine de la Richardière le 1er octobre 2020. FRANCOIS GUILLOT / AFP

Texte par : RFI Suivre

Après six ans d'absence, le chanteur et compositeur maître de la pop française Sébastien Tellier revient avec « Domesticated », un disque électro inspiré par sa paternité mais aussi et surtout par les tâches ménagères.