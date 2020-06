Nganga Edo, la mort d’un doyen de la musique congolaise

Nganga Edo et les Bantous de la capitale (et Claudy Siar de RFI), en 2019. © Anabelle Jogama-Andy

Texte par : Sarah Tisseyre

Nganga Edo, auteur-compositeur et chanteur, était le dernier survivant des Bantous de la capitale, le plus célèbre des orchestres de Brazzaville, qu’il avait contribué à créer en 1959. Passé aussi par le mythique OK Jazz à Kinshasa, il a tiré sa révérence hier soir, dimanche 7 juin, à l’âge de 87 ans.