Culture: l'Olympia célèbre l’association Emmaüs en musique

La mythique façade de l’Olympia durant le confinement (image d'illustration). RFI/Pierre René-Worms

Boulevard des Airs, Patrick Bruel, Dadju , Benjamin Biolay ou encore Catherine Ringer et Ninho… Toutes et tous se sont mobiisés pour soutenir l’association Emmaüs à travers une soirée musicale et solidaire baptisée « Ensemble à l’Olympia ». Ce concert est diffusé ce mardi 9 juin au soir à la télévision (chaîne C8). Les prestations ont été enregistrées fin mai dans la mythique salle parisienne, toujours fermée au public.