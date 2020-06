«La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur», aux origines des «Hunger Games»

Scholastic Inc.

La romancière Suzanne Collins a publié au printemps un nouveau volet de sa saga Hunger Games. Ou plutôt le « prequel », c'est-à-dire le livre qui raconte ce qui se passe avant l'action des romans d'origine de sa trilogie pour adolescents.

Publicité Lire la suite

Sa trilogie originelle se situait dans un futur post-apocalyptique, dans une dictature qui organise chaque année des sortes de jeux du stade où combattent jeunes filles et jeunes garçons jusqu'à la mort et la survie d'un seul. Dans la saga, Coriolanus Snow est le terrible dictateur qui jouit du spectacle des Hunger Games, ces jeux de la faim durant lesquels s'entretuent des jeunes de différents districts, les plus pauvres étant promis à une mort certaine.

Avec ce nouveau roman, La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, Suzanne Collins s'intéresse à la jeunesse du dictateur. Coriolanus Snow n’a pas toujours été ce monstre froid et cynique. Héritier d’une famille aristocratique désargentée, il a 18 ans lorsqu’il participe à la transformation des Hunger Games. Ces jeux mortels ne font pas recette. C’est lui qui lance l’idée d’y associer des sponsors et d’en faire un spectacle commercial.

Un film en préparation

Conçu comme une tragédie, ce roman montre comment un adolescent ambitieux peut être corrompu par les puissances de l’argent. Les fans de la première trilogie vont se délecter en découvrant l'origine des lieux, chansons ou personnages familiers. Mais il n'est pas sûr que ce nouveau roman séduise les néophytes.

Reste qu'un film adapté de ce nouveau livre est déjà en préparation, tablant sur le succès de la saga qui s'est écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne